Tapte ankesak: Dømt for å ha kvalt spedbarn, hevder det var dødfødt

Vásquez ble dømt til 30 års fengsel for «mord under skjerpende omstendigheter» i 2008. Retten mente ifølge Reuters at dødsfallet var framprovosert, og at Vásquez kvalte barnet.

Onsdag tapte hun ankesaken, og domstolen har bestemt at hun ikke blir løslatt.

Selv lovet Teodora Vásquez å kjempe videre for frifinnelse etter at dommen falt natt til torsdag.

– Vi er sjokkert over dommen. Det er helt absurd at man kan dømme noen til 30 år i fengsel på grunn av en dødfødsel, sier Ina Strøm fra Amnesty Norge til NRK. Hun er i El Salvador for å følge saken.

Amnesty vil fortsette å kjempe for å få kvinnen løslatt.

– Vi kommer til å jobbe videre denne saken så fort dokumentasjonen og grunnlaget for dommen blir offentliggjort 20. desember, sier Strøm.

GRÅT: Flere frammøtte kvinner og familiemedlemmer gråt utenfor rettsbygningen da rettens avgjørelse ble kjent. Foto: Oscar Rivera / AFP

Ifølge organisasjonen henviste dommeren til sunn fornuft da dommen falt. Amnesty mener dette betyr at retten ignorer det som beviser at 34-åringen er uskyldig.

– Hun er klar for å kjempe videre for rettferdighet, sier Strøm.

El Salvador har totalforbud mot abort. Amnesty og andre menneskerettighetsgrupper mener mange kvinner som blir dømt for drap, har hatt svangerskapskomplikasjoner.

Utsatt for vold på gata

Teodora Vásquez var sommeren 2007 høygravid i niende måned med sitt andre barn. El Salvador er et av landene i verden med høyest kriminalitet. Teodora ble angrepet på gata av ukjente menn som slo henne hardt i magen.

Noen dager seinere fikk hun blødninger og fødte et dødt barn.

– Jeg betaler for en forbrytelse jeg ikke har begått, sa Teodora Vasquez i en rettshøring om straffeutmålingen sist fredag.

Påtalemyndigheten ba om pause i høringen til i dag.

Amnesty skriver på Twitter at tre vitner med medisinsk bakgrunn i dag har snakket i retten. En ekspert på fødselsmedisin, sa at barnet døde av naturlige årsaker.

I RETTEN: Teodora Vásquez i retten i dag. Foto: OSCAR RIVERA / AFP

Småjenter må føde sine egne søsken

El Salvador er et av fem land i verden som har totalforbud mot abort. Det betyr at kvinner og barn ikke får abort, selv om de er voldtatt og liv og helse er i fare.

Og det betyr at småjenter ned i 10-årsalderen må føde sine egne søsken etter å ha blitt voldtatt av sin egen far.

Landets leger har plikt til å varsle myndighetene hvis de mistenker at en kvinne har forsøkt å avslutte et svangerskap ved egen hjelp. Hvis de unnlater å gjøre det, kan de selv risikere lange fengselsstraffer, skriver BBC. Resultatet er ifølge menneskerettighetsgrupper en kriminalisering av svangerskapskomplikasjoner.

Minst 17 kvinner soner i dag straffer på opptil 40 år etter spontanaborter eller dødfødsler, ifølge Amnesty.

DEMONSTRASJONER: Flere har demonstrert utenfor rettssalen med krav om at Teodora Vásquez blir satt fri. Foto: JOSE CABEZAS / Reuters

Mulig lovendring

Den katolske kirken forsvarer totalforbudet mot abort. Biskopen i hovedstaden San Salvador, Gregorio Chavez, sa i 2015 til BBC at «alle former for menneskeliv er hellig».

– Å fjerne liv, er drap. Hvis to liv er i fare, må vi redde den svakeste av dem og det er barnet, sa biskopen.

FN mener totalforbud mot abort kan sammenlignes med tortur, og at land som har totalforbud gambler med jenters liv og helse.

Regjeringspartiet FMLN la i fjor fram et lovforslag om å avkriminalisere såkalt terapeutisk abort som betyr at en kan få abort av medisinske grunner.

Lovforslaget skal til avstemning i nasjonalforsamlingen i løpet av kort tid.

