– Jeg er nødt til å ta sjansen og komme hit. Jeg vil snakke med sønnen min som jeg ikke har sett på fire måneder, sier Fatima Sheber til reportasjeteamet som leverer stoff til NRK fra Gaza.

På en liten høyde utenfor byen Khan Younis, sør på Gazastripen, prøver mange palestinere å koble seg på det israelske telenettet.

De bruker elektroniske simkort som de kjøper på internett eller får tilsendt fra utlandet. Med noen små triks får de tilgang til det israelske nettet.

I Gaza fungerer ofte ikke telefon eller internett. Derfor må palestinere koble seg på de israelske basestasjonene for å få tilgang.

Fri sikt mot basestasjoner

– All kommunikasjon i Gaza har brutt sammen. Folk er nesten helt isolert fra omverdenen. Det er kun på de høye punktene, som her, at man får disse simkortene til å fungere. Dette er ikke palestinske, men internasjonale simkort, sier Mohammed Omran.

Journalisten Mohammed, blir nødt til å bruke israelske eSIM, for å kunne reportere fra Gaza. Foto: Jebril Abu Kmeil/NRK

Omran jobber som journalist i Gaza. I likhet med mange andre kommer han ofte til dette stedet ved sjøen som har fri sikt mot de israelske basestasjonene.

Han sier at dette ikke bare handler om private samtaler.

– Folk må jobbe. Journalister, de som tar imot nødhjelp, de som holder på med redningsarbeid og sender ut navnelister på flyktninger. Folk må også vite hvor langt stridsvognene har kommet inn i byen.

Palestinere må være nærmere sjøen for å koble seg på det israelske nettet. Foto: Jebril Abu Kmeil/NRK

– Situasjonen er veldig komplisert, men disse simkortene har gjort det enklere for mange, sier Omran.

Strømbrudd og ødelagt infrastruktur

Gaza har blitt rammet av flere strømbrudd som har gjort dem isolert fra omverdenen.

Onsdag 17. januar ble Gaza rammet av det lengste strømbruddet siden begynnelsen av krigen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I tillegg har israelsk bombing av Gaza gjort at mye av infrastrukturen for mobilnett har blitt totalødelagt.

Til Washington Post forteller direktøren for det nasjonale palestinske teleselskapet, Paltel, at de i Gaza hadde 550 basestasjoner før krigen brøt ut.

– De fleste er delvis eller fullstendig ødelagt, sier han til avisa.

Fares forteller også at situasjonen har blitt verre etter våpenhvilen i slutten av november.

Folk flokker seg rundt en ladestasjon for å få strøm til mobilene sine. Bildet er fra 20. oktober i fjor. Foto: AFP

Nok et problem er mangel på tilstrekkelig drivstoff, som trengs for å holde basestasjonene gående. FN har påpekt at behovet for drivstoff er akutt.

Gaza har blitt rammet av ni totale kommunikasjonsbrudd siden 7. oktober, ifølge NetBlocks, et sikkerhetsselskap som overvåker strømbrudd.

Strømbruddene har pågått imellom ni og 72 timer, ifølge selskapet.

Fikk panikk

Hjelpeorganisasjonen Redd Barna sliter også med telefon- og internettforbindelsen på Gazastripen.

Det rammer både hjelpearbeidet og kontakten med lokalt ansatte, ifølge utenlandssjef Nora Ingdal:

– Første gang det skjedde fikk vi helt panikk da vi ikke fikk kontakt med folkene våre. Du vet ikke om alle er i live. Så brutalt er det. Men etter hvert blir man vant til denne galskapen, sier Ingdal.

Hun anslår at de har hatt 6 eller 7 totale sammenbrudd når det gjelder telefon- og nettforbindelsen.

– Siste «blackout» var forrige lørdag. Vi har derfor ikke hatt direkte kontakt med lokalt ansatte siden lørdag morgen. Det blir en totalt forstyrrelse av hjelpearbeidet vårt når vi ikke kan kommunisere, sier utenlandssjefen til NRK.

Helt isolert uten simkort

Helt siden fredag har internett og all form for kommunikasjon vært nede.

Palestinere må finne smarte løsninger for å kommunisere med hverandre og holde seg oppdatert på krigen.

De elektroniske simkortene er en av få muligheter palestinerne har til å få internett. Men det er farlig siden krigshandlingene ikke er så langt unna stedene de må stå for å få kontakt med de israelske basestasjonene.

– Vi reiser cirka 2 kilometer for å komme hit. Det er faktisk veldig farlig, men dette må vi gjøre for å holde kontakten med vår familie i Gaza by. Uten kommunikasjon føler man seg utenfor, sier Yousef Al-musharawi til NRK.

Fatima Sheber, forsøker å ringe sønnen i Egypt. Akkurat denne dagen fikk hun ikke kontakt. Fatima vet ikke hvorfor. Foto: Jebrill Abu Kmeil/NRK

Fatima Sheber og hennes barnebarn, fikk ikke kontakt med sønnen i Egypt denne gangen. Han dro til Kairo sammen med sin kone for å få behandling der.

Flere ganger har hun prøvd å ringe ham, uten å lykkes. Hun vet ikke hvorfor telefonen ikke virker.

– Jeg skal prøve å låne en telefon fra noen andre her, sier hun til NRK.

Utenlandssjef Nora Ingdal i Redd Barna sier hun er imponert over sine kollegaer på Gazastripen som også finner løsninger når nett- og telefonforbindelse er nede:

– De gir ikke opp og lager intrikate systemer for å få gjennomført aktiviteter. Her snakker vi om finurlige måter å kommunisere på, men alt tar ekstremt lang tid, avslutter Nora Ingdal.