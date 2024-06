Et amerikansk resolusjonsforslag om våpenhvile på Gazastripen ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd mandag. Nå sier Hamas at de godtar resolusjonsforslaget, melder Reuters.

Talspersonen for Hamas, Sami Abu Zuhri, sier også at de er klare for å forhandle om detaljene, skriver nyhetsbyrået.

Hamas aksepterer resolusjonen når det gjelder våpenhvile og at israelske styrker trekker seg ut av Gaza. De går også med på at gisler løslates i bytte mot å få fanger utlevert.

– Den amerikanske regjeringen blir testet på om de leverer i henhold til sine forpliktelser om å tvinge okkupasjonen til umiddelbart å avslutte krigen, ved å fullbyrde FNs sikkerhetsråds resolusjon, sier Abu Zuhri.

– Israel bekrefter støtte

Uttalelsen fra Hamas kommer samtidig som USAs utenriksminister Antony Blinken er i Midtøsten. Han har forsøkt å fremme et forslag om våpenhvile mellom Israel og Hamas.

Han kaller Hamas sin støtte til resolusjonen for et «tegn på håp», melder Reuters.

Talspersonen som melder at Hamas har gått med på resolusjonsforslaget er ikke på Gazastripen, og Blinken sier at det er nødvendig med en tydelig uttalelse fra lederskapet som er inne på området.

– Det er det som betyr noe, og det har vi enda ikke, sier Blinken.

Ifølge Blinken har Israels statsminister Benjamin Netanyahu på nytt bekreftet at han er forpliktet til forslaget, skriver nyhetsbyrået.

Samtalene skal fortsette de neste dagene.

Mulig luftangrep

Tirsdag melder det israelske forsvaret (IDF) om at flyalarmene går i havnebyen Haifa, nord i Israel.

De advarer om et mulig luftangrep, skriver Reuters. Det fremkommer ikke om hvilken retning det eventuelt kommer fra.

Tidligere tirsdag sa IDF at de hadde avskåret «et mistenkelig luftmål» utenfor Haifa.

FNs menneskerettighetskontor sier at både palestinske væpnede grupper og de israelske styrkene kan ha utført krigsforbrytelser i helgen.

Det vises til den israelske redningsaksjonen der fire gisler ble hentet ut. Minst 274 palestinere ble drept i angrepet.

