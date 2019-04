Talsmann: – Putin skal selv vurdere om Frode Berg skal benådes

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS er det presidentens talsmann Dmitrij Peskov som opplyser dette. Det melder Aftenposten.

Forutsetningen er at Frode Berg søker om benådning, og at det skjer via ordinære kanaler.

– Hvis en slik forespørsel blir innlevert og går gjennom alle steg, vil statsoverhodet ta avgjørelsen, opplyser Peskov.

Han legger til at det ikke er noen spesielle restriksjoner knyttet til denne spesielle saken.

Anker ikke

Både Bergs norske advokat Brynjulf Risnes og hans russiske forsvarer Ilja Novikov har sagt at de skal sende en benådningssøknad til Putin så snart dommen er rettskraftig, om 14 dager.

Frode Berg og hans forsvarer Ilja Novikov ved byretten i Moskva. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tirsdag møtte Berg (63) i byretten i Moskva for å få dom og straffutmåling. Dommen på 14 år er i tråd med aktor Milana Digajevas påstand.

Straffen skal sones i et såkalt høysikkerhetsfengsel, heter det i kjennelsen.

Novikov sa etter rettsmøtet at de ikke kommer til å anke dommen nettopp for å kunne sende av gårde benådningssøknaden så raskt som mulig.

Solberg møtte Putin

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Russland i forrige uke, der hun blant annet møtte president Vladimir Putin.

Vladimir Putin og Erna Solberg møttes i St. Petersburg 9. april. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

På spørsmål fra pressen i etterkant av møtet utelukket ikke Putin en benådning av Berg, men understreket samtidig at det først måtte foreligge en dom.

Novikov uttalte tirsdag at han så på uttalelsene fra Putin som et godt tegn.

Frode Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og har siden sittet i Lefortovo-fengselet i Moskva. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han var på spionoppdrag da han ble pågrepet. Berg sa seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen, men han har erkjent kontakt med norsk etterretning i forkant av reisen.