Tidligere i dag ble Socialdemokraternas leder Stefan Löfven stemt ned som ny statsminister. Det var som ventet, etter at partiet ikke maktet å komme til enighet tidligere i uken med sentrumspartiene Centerpartiet og Liberalerna.

Löfven styrer nå et såkalt forretningsministerium, ettersom ingen makter å avløse ham og regjeringen.

Fire nei gir nytt valg

Etter reglene blir det automatisk nyvalg hvis fire avstemninger i Riksdagen om ny statsminister ikke fører frem.

Selv om avstemningen i dag kun formelt var nummer to, ser nå talmann Norlén – som er nasjonalforsamlingens leder og ansvarlig for å finne noen som kan få nasjonalsamlingens tillit til å lede landet – mot et nytt valg.

Urix forklarer: Et langt skritt nærmere nyvalg

Riktignok skal han ha nok en samtalerunde med partilederne, for å se om tallenes tale har endret seg: om et parti eller to har ombestemt seg eller om situasjonen er like fastlåst som den har vært siden valgnatten.

I den første statsministeravstemningen led Moderaterna-leder Ulf Kristersson nederlag da hans tidligere alliansepartnere Centerpartiet og Liberalerna også stemte ned ham fordi en Kristersson-ledet regjering ville være avhengig av Sverigedemokraterna.

Regjeringsproblemene i Sverige Ekspandér faktaboks * Valget i Sverige ble holdt 9. september. Socialdemokraterna ble største parti, Moderaterna nest størst og Sverigedemokraterna (SD) tredje størst. * De fire borgerlige partiene i Alliansen var det regjeringsalternativet som fikk størst oppslutning, men ingen av blokkene fikk parlamentarisk flertall, ettersom ingen vil samarbeide med SD. * Verken Moderaternas leder Ulf Kristersson, fungerende statsminister Stefan Löfven eller Centerpartiets leder Annie Lööf har hittil klart å sondere seg fram til et opplegg Riksdagen kan godta. * Mandag skal nok en gang Löfven orientere Riksdagens leder om prosessen. Det skjer etter at Centerpartiet og Liberalerna har åpnet for å godta Löfven som statsminister. * At neste års statsbudsjett skal vedtas denne uken, legger et ytterligere press på Löfven. * Hvis de folkevalgte stemmer ned fire mulige regjeringskonstellasjoner, blir det utskrevet nyvalg. Det skal holdes senest tre måneder etter siste avstemning. (Kilder: NTB, TT)

Før valget lovet de to sentrumspartiene sine velgere at en slik regjering ville de verken delta i eller støtte.

Problemet for Sverige at ingen av de vante politiske konstellasjonene har flertall, og ingen virker villige til å tre over blokkgrensene for å skaffe landet en styringsdyktig regjering.

Statsminister Stefan Löfven er fortsatt Sveriges mann på EU-møtene, og vil trolig fortsette å være det en god stund til. Samme dag som Riksdagen stemte over om de ville ha ham som permanent statsminister, var Löfven i Brussel. Her hilser han på EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker mens Nederlands statsminister Mark Rutte bivåner det hele. Foto: Ludovic Marin / AFP

Prøver igjen uten optimisme

Talmann Norlén er forpliktet til å prøve igjen, men det virker som om også han har mistet troen på at en ny statsminister og en ny regjering kan komme på plass.

– Jeg kommer til å fortsette å ha uformelle samtaler med alle partilederne i dag og i helgen. I begynnelsen av neste uke vil jeg informere om hva som blir neste steg i prosessen, skriver talmann Andreas Norlén i en uttalelse.

Deretter svinger han pisken over partiene:

– Jeg kan konstatere at Riksdagens partier driver Sverige nærmere et nytt valg.

– Jeg beklager dette og jeg kommer til å gjøre alt for at dette ikke skal skje, men om partiene velger et nyvalg fremfor å opptre på en måte som gir Sverige en ny regjering, kommer jeg ikke til å stå i veien for dem.

– Jeg har derfor kommet til at jeg bør starte forberedelsene til et valg.

Norlén opplyser at han skal ha et møte med de svenske valgmyndighetene til uken. Det er han sammen med valgmyndighetene som eventuelt bestemmer datoen for et valg.