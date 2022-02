Gjennom åtte år, frem til 2012, var norske soldater stasjonert i byen Maimana nord i Afghanistan.

Et flertall av de 9200 norske soldatene som har tjenestegjort i Afghanistan, har hatt sitt tilhold nettopp der.

I 2006 ble basen angrepet og norske soldater kjempet for livet i det som er beskrevet som «den mest truende situasjon norske soldater har havnet i siden andre verdenskrig».

Først og fremst var Maimana stedet der Norge skulle bidra til å bygge demokrati og en moderne stat. Blant annet brukte Norge 11 millioner kroner i 2009 til å bygge et nytt kvinnefengsel.

Etter at Norge trakk seg ut av Maimana holdt regjeringssoldater byen frem til i fjor sommer.

Under Talibans store offensiv i fjor, beleiret de først byen før de inntok den.

Kvinnelige kommuneansatte i Maymana i januar i år. De får fortsatt lov til å jobbe, men mange kler seg i burka. Foto: ELISE BLANCHARD / AFP

Noe bedre for kvinner

Ett drøyt halvår etter at Taliban tok makten i byen, har Elise Blanchard fra nyhetsbyrået AFP reist til Maimana for å se hvordan forholdene er i dag.

Etter at Taliban tok over makten i fjor er forholdene for kvinner i Afghanistan blitt stadig verre.

De blir stengt ute fra det offentlige rom, nektet utdanning og i stor grad holdt unna arbeidsplasser.

I Maimana er situasjonen noe bedre for kvinner. De får lov til å jobbe, også på borgermesterens kontor.

– Ingen forteller oss hvordan vi skal kle oss, sier Qahera, en 26 år gammel kvinne som jobber som personalsjef i kommunen.

Hun er bare kledd i hijab, men bilder tatt av Blanchard viser kommuneansatte kledd i heldekkende nikab.

Ordfører Damullah Mohibullah Mowaffaq gir sine ordre på gaten i Maimana. Foto: ELISE BLANCHARD / AFP

25 år gammel borgermester

25 år gamle Damullah Mohibullah Mowaffaq ble i november borgermester for de rundt 100.000 innbyggerne i Maimana.

Blanchard skriver at han får ros for jobben han gjør, også fra de som ikke tilhører Taliban.

– Den nye ordføreren er ung, godt utdannet og fra byen. Det siste er viktig. Han vet hvordan han skal behandle folk, sier viseborgermesteren som ikke er medlem av Taliban, Sayed Ahmad Shah Gheyasi.

Damullah Mohibullah Mowaffaq viser frem kulehull på huset i Doraye Khoija Qoshre-landsbyen der han skjulte seg som snikskytter. Foto: ELISE BLANCHARD / AFP

Ble med i Taliban som 19-åring

Mowaffaq har bakgrunn fra Taliban, men skiller seg fra de fleste av sine medsoldater.

Mens de fleste i Taliban kommer fra landsbygda, kommer Mowaffaq fra en rik kjøpmannsfamilie i Maimana og har god utdanning.

Som 19-åring sluttet han seg til Taliban, og flere beskriver ham som en av deres beste snikskyttere.

Selv vil ikke Mowaffaq si så mye om hva han gjorde i Taliban, men lokale sier til Blanchard at han for tre år siden drepte en amerikansk spesialsoldat.

Damullah Mohibullah Mowaffaq sammen med andre talibanmedlemmer i Doraye Khoija Qoshre-landsbyen der han skjulte seg som snikskytter. Foto: ELISE BLANCHARD / AFP

Hjerneflukt

Nå er Mowaffaqs arbeidsoppgaver de mer prosaiske som ofte tilligger en borgermester.

Han må organisere rensing av kloakk, bygging av nye veier og glatte over nabokrangler.

– Da jeg kjempet var målene helt klare. Å få slutt på utenlandsk innblanding og urettferdighet. Nå er målene like klare. Å få slutt på korrupsjon og få landet til å gå bra, sier han.

Etter at Taliban tok over makten i Afghanistan har mange med utdannelse forlatt landet. En massiv hjerneflukt har bidratt til at store deler av landet i dag er truet av sult.

Damullah Mohibullah Mowaffaq er av de med utdannelse som har valgt å bli. Nå er innbyggerne spent om det er nok til å gjøre den «norske» byen i Afghanistan levelig.