Taliban vil ha tv-serier uten kvinner og ber journalister bruke hijab

Det afghanske departementet for fremming av dyd og forebygging av umoral kom på søndag med flere oppfordringer til afghanske medier.

Blant annet at de skal slutte å vise dramaserier og såpeoperaer med kvinnelige skuespillere, at kvinnelige TV-reportere må bruke hijab, og at de ikke skal vise filmer eller programmer som er «mot islamske eller afghanske verdier».

Medietalsmannen til Taliban-regimet, Qari Abdul Satter Saeed, sa også at afghanske medier burde «bli behandlet strengt», og anklagde de for å «formidle propaganda for fienden».

Medlemmer av Taliban før en pressekonferanse tidligere i november. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Flere journalister har i ettertid uttalt at de anser kunngjøringen som et forsøk på å kontrollere og etter hvert forby mediene i landet, til tross for Talibans løfter om et mer åpent og inkluderende regime denne gangen.

Dette er Taliban Ekspandér faktaboks Taliban-bevegelsens ideologi kombinerer ekstrem og fundamentalistisk tolkning av islam med den urgamle kulturelle koden pashtunwali, oppkalt etter den etniske gruppen pashtunere som utgjør Talibans ryggrad.

Ordet Taliban betyr opprinnelig student eller søkende på pashtunernes språk pashto.

Bevegelsen ble formelt etablert i 1994, men grunnen ble lagt i de pakistanske flyktningleirene dit mange afghanere flyktet under den sovjetiske invasjonen i 1979.

Etter Sovjetunionens nederlag og uttrekning i 1989 begynte krigsherrer, som med støtte fra blant andre USA hadde bekjempet invasjonen, å vende våpnene mot hverandre.

Taliban lovte å erstatte kaoset med orden. I 1996 erobret de hovedstaden Kabul. Bevegelsen kontrollerte store deler av landet fram til den USA-ledede invasjonen i 2001.

Talibans maktutøvelse i den perioden var konservativt, brutalt og lunefull. Musikk og annen underholdning ble forbudt, henrettelser ble utført offentlig, og kvinners frihet ble kraftig innskrenket. Kvinner ble nektet å bevege seg utenfor hjemmet uten mannlig følge, og jenter ble nektet skolegang.

15. august 2021 gikk Taliban igjen inn i presidentpalasset i Kabul og tok tilbake makten over landet. Kilde: NTB

Tekkes vesten

– Vi vet hva Taliban mener om pressefrihet og hva de mener om kvinner i mediene. Så det er forutsett og et ledd i hvordan man stenger ned mediene, sier Eva Stabell som er prosjektleder for internasjonalt arbeid i Norsk Journalistlag om kunngjøringen.

Eva Stabell, leder for internasjonalt arbeid i Norsk Journalistlag.

Stabell har liten tro på at det er et mer liberalt Taliban som har tatt over.

– Det er helt opplagt at det de kaller den nye stilen sin er for å tekkes vesten for å få ut penger.

Afghanistan er nærmest konkurs. Landets banker har valutareserver på flere titalls milliarder i utenlandske banker, men Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) frøs midlene da Taliban tok makten.

Mennesker i kø for å få penger av World Food Program 17. november i Kabul i år. Foto: Petros Giannakouris / AP

– Utrolig tragisk

Etter at Taliban ble kastet i 2001, begynte arbeidet med å gjenoppbygge presse- og ytringsfriheten.

– Journalister og media hadde jobbet i 20 år for å få en så kraftig pressefrihet, ytringsfrihet og informasjonsflyt som mulig. Det har vært et ekstremt hardt arbeid og til dels livsfarlig, særlig for kvinner. At de har ofret så mye, jobbet så hardt og at det på litt over et døgn er borte er utrolig tragisk, fortsetter Stabell.

Hun er bekymret for konsekvensene hvis Taliban lykkes med det mange frykter de forsøker.

– Det er tusenvis av journalister som er redde og i krise nå. Hundrevis har flyktet og veldig mange har gått under jorden. Metodene som Taliban jobber etter sprer voldsom frykt.

En soldat fra Taliban holder vakt ved et marked i Kabul. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

Viktig å vite

Eva Stabell forteller at mange journalistorganisasjoner jobber for at forholdene skal bli bedre for afghanske journalister slik at de kan bli i landet.

– Problemet når journalister ikke er der og kan fortelle hva som skjer, er at Taliban får frie hender til å slå ned brutalt, og begynne som de gjorde før med henrettelser og fengslinger. Det er det aller skumleste.

Også Human Rights Watch fordømmer de nye retningslinjene.

– De nye reguleringene og truslene mot journalister gjenspeiler anstrengelsene for å dempe all kritikk av Taliban-styret, sier Patricia Gossman, som er assisterende Asia-direktør i Human Rights Watch, til NTB.