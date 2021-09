Taliban-topp: Vil gjeninnføre avhugging av hender og føtter

Under Talibans styre i Afghanistan 1996–2001 ble landet kjent for sin brutale justispolitikk.

Mennesker ble offentlig henrettet, mens andre fikk hugget av hender og føtter for det som i Vesten oppfattes om mindre forbrytelser.

Nooruddin Turabi var den gang Talibans justisminister. Nå er han tilbake i landets ledelse, denne gang som ansvarlig for fengslene, skriver Ap.

Også under det forrige regimet gjennomførte Afghanistan henrettelser. Bildet er fra 8. oktober 2014, da fem menn ble hengt for voldtekt. Foto: WAKIL KOHSAR / Afp

Henrettelser på stadioner

I et intervju med Ap avviser Turabi kritikken mot måten Taliban gjennomførte henrettelser på.

– Ingen skal fortelle oss hvordan våre lover skal være. Vi følger Islam og lager lover i henhold til koranen, sier han.

Mange av henrettelsene fant sted på fotballstadion i Kabul eller i Eid Gah-moskeen. Ofte var det hundrevis av afghanske menn til stede.

– Alle kritiserte oss for straffene på stadioner, men vi har aldri sagt noe om deres lover og straffer. sier Turabi.

«Blodpenger»

Drapsmenn ble oftest henrettet med et enkelt skudd til hodet. Det var vanligvis offerets familie som skjøt.

Familien til den drepte hadde muligheten til å la offeret leve ved at drapsmannen betalte en sum penger, kjent som «blodpenger».

Personer som ble dømt for tyveri fikk amputert en hånd, mens de som var dømt for ran fikk kuttet av både en hånd og en fot.

En Taliban-soldat ledet an i fredagsbønnen i Kabul 24. september. Foto: Bernat Armangue / AP

Kvinnelige dommere

Da Taliban styrte for 20 år siden ble rettssaker og domsavsigelser sjeldent gjennomført offentlig.

De fleste av dommerne var islamske lærde, som kjente lite til andre lover en det de tolket ut fra koranen.

Turabi sier at denne gangen vil rettssaker ledes av ordentlige dommere – også kvinnelige – men at grunnlaget for Afghanistans lover skal være koranen.

Han forsvarer også de brutale straffene med at de er nødvendige for sikkerheten.

– Å hugge av hender er veldig viktig for sikkerheten, sier Turabi. Han sier at regjeringen nå vurderer om henrettelsene og avhuggingene skal gjennomføres offentlig.

Bruker gapestokk

Etter at Taliban overtok makten i august, har de gjeninnført en form for gapestokk for menn som er anklaget for småtyverier. Det skriver The Guardian.

Den siste uken skjedde det to ganger i Kabul at menn ble satt bak i en pickup med bakbundne hender og kjørt rundt i byen.

I ett tilfelle var ansiktene deres malt for å vise at de var tyver, mens i det andre var gammelt brød dyttet i munnen på dem eller hengt rundt halsen. Det var ikke klart hva de hadde gjort.

En mann passerer forbi «Departementet for fremming av dyd og forhindring av synd» 17. september i år. Taliban har lagt ned departementet for kvinnesaker, og erstattet det med dette. Foto: HOSHANG HASHIMI / AFP

Blant de strengeste

Nooruddin Turabi er regnet blant de strengeste islamistene i Talibans ledelse.

Han mistet ett øye og et ben da han kjempet mot Sovjetunionen på 1980-tallet.

Under Talibans styre på 1990-tallet var han justisminister, og ledet også «Departementet for fremming av dyd og forhindring av synd».

Han var kjent for å rive musikk-kassetter ut av biler, henge opp hundrevis med meter ødelagte kassettbånd i trær og på skilt.

Han krevde at menn skulle bruke turban i alle regjeringskontorer og hans underordnende banket ofte opp menn som hadde stusset skjegget.

Nå hevder Turabi at han og Taliban har endret seg. I intervjuet med AP snakket han med en kvinnelig journalist.

– Vi har endret oss fra fortiden, sa han.