Det ligger vrakdeler og glass overalt. En blodig sko. En liten plastleke.

Det er alt som er igjen av bussen som er sprengt i filler av den kraftige bomben. Bussen var full av mennesker på vei hjem fra jobb tidligere denne uken.

Manglet bein

– Jeg stod 15 meter unna da trykkbølgen fra bomben kastet meg bakover. Da jeg kom meg på beina så jeg et forferdelig syn, sier Niazullah.

Han ble vitne til bomben som gikk av under bussen midt i den afghanske hovedstaden.

Sikkerhetsstyrker undersøker åstedet for bombeangrepet mot en minibuss 15. mars i Kabul. Foto: Rahmat Gul / AP

– Hele bakdelen til bussen var sprengt vekk. Det lå skadde overalt. En kvinne krabbet bortover veien i sjokk. Hun manglet halve beinet sitt, sier den unge mannen som driver en liten kiosk langs veien.

NRK har vært i Kabul i fem dager. Hver dag har vi fått inn meldinger om at alt fra privatbiler, taxier til busser blir rammet.

I går ble nok en buss med offentlige ansatte sprengt. Tre døde og 11 ble skadet.

Magnetbomber sprer frykt

Et helt nytt begrep blir brukt i den afghanske hovedstaden i disse dager, «Chaspaki».

Det er magnetiske bomber som blir festet under kjøretøy, ofte rett under bensintanken. Dermed gjør eksplosjonen skal mest mulig skade.

Slike magnetbomber er det som gjør at folk i Kabul nå lever i frykt.

Ingen tar på seg skylden for bilbombeangrepene. Men folk NRK snakker med levner ikke tvil om hvem de tror står bak:

– Hvem har terrorisert det afghanske folket de siste 20 årene, spør drosjesjåføren Nasrat.

– Det er selvsagt Taliban som ofrer oss for å komme seg til makten igjen.

Seksbarnsfaren har kjørt drosje i Kabul i over 40 år. Han har med andre ord sett sin del av krig og konflikter. Men han har aldri vært så redd som nå.

– Jeg er livredd fra jeg forlater hjemme mitt til jeg kommer tilbake. Før rammet de myndighetspersoner, nå går de etter vanlige folk som oss. Hvorfor det? Har vi ikke lidd nok, spør 62-åringen.

Taliban nekter

Vi tar kontakt med Talibans offisielle talsmann, Zabiullah Mujahid. Han har aldri vist ansiktet sitt, men har ansvaret for å uttale seg på vegne av geriljagruppen.

Taliban-soldater feirer avtalen med USA i fjor. Ifølge avtalen skal alle utenlandske soldater være trukket ut innen 1. mai i år. Men det er svært usikkert om det vil skje. Bildet er fra Alingar i Laghman-provinsen, 2. mars 2020. Foto: Noorullah Shirzada / AFP

– Er det dere som står bak bilbombeangrepene?

– Vi har utpekt tre mål i Kabul, fiendens soldater, politi, og etterretningsagenter. Dette er folk som er i direkte krig med oss. Derfor er de et legitimt mål. Men bombene som tar liv av sivile har ingenting med oss å gjøre.

– Hvis det ikke er dere, hvem andre kan stå bak?

– Vi har konkrete bevis som viser at IS, som vi slo ned i flere provinser, står bak disse angrepene. De får bistand av afghansk etterretning i planleggingen av bombeangrepene.

– Hvorfor skulle afghanske myndigheter samarbeide med en terrorgruppe?

– For å sverte oss når vi er midt i en prosess hvor vi prøver å forhandle om fred med USA. Ifølge våre kilder har afghansk etterretning opprettet en egen, hemmelig enhet som planlegger og gjennomfører disse bombeangrepene i Kabul for å ødelegge vårt omdømme.

Talibansoldater er tatt til fange og vises fram til media av afghanske spesialsoldater i Jalalabad, 14. mars. Foto: Parwiz / Reuters

– Dere har stanset angrep på de dere har kalt vantro okkupanter, altså amerikanerne. Men dere fortsetter angrepene på deres egne, på afghanere. Hvordan begrunner dere det?

– Vi dreper ikke sivile afghanere, kun de som har stått ved USAs side de siste 20 årene. Disse forræderne kjemper USAs krig. De får penger, våpen og trening av amerikanerne og tjener deres interesser, ikke det afghanske folket.

– Men det er snakk om deres egne muslimer og landsmenn. Hvordan rettferdiggjør dere det?

– Vi ser ikke på dem som afghanere. De er sikkert født i dette landet, men de har solgt det til utenlandske okkupanter. De er USAs slaver, og straffen til slike landsforrædere er døden i de fleste land i verden.

Afghanske menn leter etter døde slektninger etter et selvmordsangrep i Kabul 24. oktober i fjor. Blant de døde var det også skolebarn, ifølge det afghanske innenriksdepartementet. Foto: Mariam Zuhaib / AP

– Men i selvmordsangrepene på afghanske sikkerhetsstyrker blir mange sivile også drept. Hva sier du til familiene til de sivile afghanerne som må bøte med livet i deres bombeangrep?

– Vi gjør alt vi kan for å begrense sivile tap. Men vi er i en krig, og da hender det dessverre at tilfeldige sivile blir skadet og drept. Jeg vil oppfordre vestlige journalister til å rette søkelyset mot forbrytelsene til utlendingene og deres afghanske løshunder. For to uker siden drepte de 15 sivile i en landsby i Khostprovinsen øst i Afghanistan. Hvorfor er det ingen av dere som snakker om det?

USAs spesialutsending for Afghanistan, Zalmay Khalilzad og Talibans sjefforhandler, mull Abdul Ghani Baradar, har nettopp undertegnet avtalen om tilbaketrekking av amerikanske styrker fra Afghanistan innen 1. mai 2021. Taliban lovet å forhandle med den afghanske regjeringen om fred og å gjøre sitt for å hindre at andre grupper bruker landet til å angripe tredjeland. 29. februar 2020, Doha, Qatar. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

– Dere har ikke snakket negativt om USA siden dere signerte avtale med amerikanerne i fjor. Men når man ser på propagandaen dere i sosiale medier så sier dere stolt at dere har knust Nato, verdens mektigste militærallianse. Tror dere det?

– Okkupantene kom ikke til Afghanistan fordi de en dag skulle trekke seg ut, og forhandle med oss om fred. De kom hit for å knuse oss. De drømte om å etablere permanente militærbaser på vår jord. Den drømmen har vi knust. Nå gjør de det de kan for å forhandle med oss for å bane vei for en uttrekking. Det er klart det er en stor seier for oss.

Avslutter Zabiullah Mujahid, Talibans offisielle talsmann.