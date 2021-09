Taliban-minister trolig bak drapet på norsk journalist: – Det er ikke lovende

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, var helt klar på at han ser svært få positive signaler fra de nye makthaverne i den afghanske hovedstaden Kabul.

– Det er en tragedie for det afghanske folk at Taliban er tilbake. Vi ser at mennesker blir forfulgt. Vi ser også at mange av de frihetene som afghanerne sakte, men sikkert bygget opp de siste 20 årene, er truet.

– Blant annet er kvinners rettigheter er satt i spill, kvinner undertrykkes, sier Jens Stoltenberg til NRK.

NRKs korrespondent Yama Wolasmal foran hotell Serena i Kabul. Du trenger javascript for å se video. NRKs korrespondent Yama Wolasmal foran hotell Serena i Kabul.

Regjering uten mangfold

Stoltenberg var i Oslo i forbindelse med begravelsen til arbeiderpartiveteranen Rune Gerhardsen i Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets plass.

– Vi har sett at til tross for det Taliban har sagt, så har de strammet til, sa han til NRK utenfor. De har utnevnt en regjering som ikke representerer det mangfoldet de sa de skulle stå for. Det er ingen kvinner og heller ikke etniske minoriteter er representert.

– Flere av de som satt i regjeringen på 1990-tallet er tilbake, sier Stoltenberg.

Nato-sjefen er også svært opprørt over at flere av regjeringsmedlemmene er mistenkt for å ha stått bak rene terrorhandlinger.

Ikke lovende er Jens Stoltenbergs syn på Taliban, en måned etter at de grep makten i Afghanistan. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mannen bak drapet på Carsten Thomassen i regjeringen

Det gjelder blant annet Sirajuddin Haqqani, som regnes som lederen for Haqqani-nettverket.

Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen ble drept i et terrorangrep i Kabul 14. januar 2008. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Denne grupperingen mistenkes for å stå bak angrepet på Serena hotell i Kabul i 2008, der den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept.

Jonas Gahr Støre, som trolig overtar som norsk statsminister, var også til stede under angrepet på hotellet. Han kom uskadet fra hendelsen.

Sirajuddin Haqqani overtok som leder for dette nettverket i 2018, og er utnevnt til den viktige posten som innenriksminister i den Taliban-dominerte regjeringen.

– Det er ikke lovende og viser alvoret i situasjonen, sier Stoltenberg.

Amerikanske soldater står vakt utenfor Serena hotell i Kabul 14. januar 2008. Den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept i dette angrepet. Foto: AHMAD MASOOD / REUTERS

Vanskelig dilemma

Han gjentok det han har sagt at det var en svært vanskelig beslutning å trekke seg ut av Afghanistan og at den skjedde gjennom lange diskusjoner innad i Nato.

– Vi visste at Taliban kunne komme tilbake. Men det var også en vanskelig beslutning å fortsette å være der sier Stoltenberg, som ikke vil si om noe kunne vært gjort annerledes.

– Hadde vi blitt hadde det innebåret mer kamp, mer voldshandlinger. Det kunne medført både flere militære og sivile tap. Nato og USA stod overfor et vanskelig dilemma. Man valgte å trekke seg ut, visste at dette var en tøff beslutning. Men alternativet var også svært vanskelig, sier Stoltenberg.

En mann med Taliban-flagg fotografert i Kabul onsdag. Foto: HOSHANG HASHIMI / AFP

Må fortsette presset mot Taliban

– Vi må fortsatt legge presse på Taliban. Det er selvfølgelig mindre muligheter for press nå når vi ikke har militær tilstedeværelse. Men de økonomiske og politiske virkemidler som vi har, de må vi bruke, mener generalsekretæren.

– Så må vi gjøre alt vi kan for å få folk ut av Afghanistan. Mange ble evakuert i en formidabel innsats der også Norge deltok. Men det er fortsatt mange som ikke er kommet ut, og vi jobber nå med å få dem ut, avslutter Stoltenberg.