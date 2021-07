Taliban kontrollerer nær halvparten av Afghanistans distrikter

Det skriver nettstedet Long War Journal.

Nederlag på nederlag preger regjeringsstyrkene i det nordøstlige Afghanistan.

Mandag flyktet minst 1037 av dem fra kampene i Badakhshatrun-provinsen over til nabolandet Tadsjikistan. Presidenten i Tadsjikistan har kalt ut 20.000 reservesoldater for å beskytte grensa mot Afghanistan.

– Dessverre ble de fleste distriktene overlatt til Taliban uten kamp, uttalte Mohib-ul Rahman fra provinsrådet i Badakhshan til nyhetsbyrået AP.

En gruppe afghanske kommandosoldater ble sendt til Badakhshan sist helg for å bistå de regulære styrkene. Her i provinshovedstaden Faizabad, 4. juli. Foto: Afghanistan Ministry Of Defence / Reuters

I løpet av seks døgn tok Taliban kontroll over 36 nye distrikter i landet, ifølge Long War Journal.

Det alene er nær 10 prosent av alle landets distrikter.

Kritisk for regjeringen

Afghanistans forsvarssjef sier til afghanske Tolo News at de nå prioriterer å sikre større byer, grensebyer og hovedveier.

General Wali Mohammed Ahmadzai forsikrer om at regjeringshæren mobiliserer for å ta tilbake tapte områder og å stanse Talibans forsøk på å kutte forsyningslinjer til byene.

Men for øyeblikkene er tapene så store at de ikke kan beskrives som «taktisk retrett».

Regjeringsstyrkene har gått på tap i flere viktige provinser, fra Badakhshan og Takhar i nordøst, til Helmand og Kandahar i sør.

Afghanske sikkerhetsstyrker holder vakt ved en bil som ble truffet av veibombe i Kandahar. Kandahar-provinsen er Talibans fødested, og nå pågår kampen om hvem som skal kontrollere provinsen. Foto: Javed Tanveer / AFP

I Faryab-provinsen, der mange norske soldater har tjenestegjort, er provinshovedstaden Maimana nå i praksis en «øy» i Taliban-kontrollert territorium.

Offensiven godt planlagt

Talibans offensiv er godt planlagt. Den startet for alvor 1. mai. Ifølge avtalen mellom USA og Taliban fra februar 2020 skulle nemlig samtlige amerikanske styrker vært ute før den datoen.

Det skjedde ikke. President Joe Biden forlenget fristen til 11. september. Allerede like over jul forsto Taliban at USA trolig ville bryte avtalen.

Arbeidet med å rekruttere, trene nye soldater og bygge opp lagre av mat og våpen skjøt fart.

En afghansk soldat prøver seg på en gitar som amerikanerne etterlot seg på Bagram-basen utenfor Kabul. Den afghanske øverstkommanderende visste ikke at amerikanerne hadde dratt før to timer etter avreisen 2. juli. Lokale myndigheter klager over at USAs styrker ødela mye utstyr de kunne ha brukt. Men gitaren var altså i behold. Foto: Rahmat Gul / AP

Biden hadde håpet på seriøse forhandlinger mellom Taliban og regjeringen før 1. mai. I stedet mobiliserte opprørerne for å ta kontroll over så mye som mulig.

12 av 14 distrikter i Faryab-provinsen er tatt i tidsrommet fra 1. mai til nå, ifølge den anerkjente tankesmia Afghan Analysts Network (AAN).

Regjeringshæren nær kollaps

AAN skriver i sin analyse av situasjonen nå at Taliban-offensiven var ventet.

Men omfanget og hastigheten i regjeringsstyrkenes kollaps var det ikke, skriver AAN.

De oppdaterer ikke tallene for hvem som kontrollerer hva like raskt som Long War Journal, men tendensen er den samme.

Norske og afghanske styrker ute på et oppdrag sammen i Dowlatabad i Faryab i mai 2012. Dette distriktet kontrolleres nå av Taliban. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Fra 1. mai til nå har Taliban nær tredoblet antallet distrikter de kontrollerer, fra 73 til 193, skrev LWJ 5. juli.

I tillegg er kontrollen over 130 distrikter «omstridt». Det vil si at verken regjeringen eller Taliban har kontroll.

Regjeringen kontrollerer til sammenligning bare 115 distrikter.

En afghansk familie tok med alt lastebilen kunne romme og flyktet fra hjemmet i Panjwai i Kandahar-provinsen 4. juli. Taliban kontrollerer nå Panjwai. Foto: Javed Tanveer / AFP

Ifølge Afghan Analysts Network lykkes ikke regjeringshæren særlig godt med å gjenerobre distrikter. I slutten av juni hadde det skjedd bare ti ganger.

AAN skriver også at Taliban synes å ha bedre og mer fleksible rutiner for forsyninger og forsterkninger til fronten. I Faryab-provinsen skal det ha kommet Talibansoldater fra provinsene Badghis og Helmand for å delta i kamper.

Da NRK besøkte Faryab i 2019, ga regjeringssoldater uttrykk for at opprørerne hadde «bedre utstyr».

Manglende forsyninger av mat og ammunisjon er opplagt dårlig for kampmoralen.

Presidenten ber krigsherrer om hjelp

21. juni møtte president Ashraf Ghani en gruppe ledende veteraner fra krigene mot den sovjetiske invasjonen på 1980-tallet og borgerkrigen på 1990-tallet.

Han ba dem samle lojale støttespillere til «en forent front» mot Taliban.

I praksis innebærer det en oppfordring til å bygge opp væpnet milits på siden av det

ordinære forsvaret.

Flere steder i landet samler menn med våpen seg for å hjelpe regjeringsstyrkene. Her fra Ghorband-distriktet i Parwan-provinsen, 29. juni. Foto: Omar Sobhani / Reuters

I verste fall er det oppskrift på en ny borgerkrig med flere fronter enn i dag.