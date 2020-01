Taliban hevder de har skutt ned amerikansk fly i Afghanistan

En talsperson for Taliban hevder overfor Reuters at alle om bord er døde, og at det er snakk om amerikanske militære ledere.

Bilder på sosiale medier skal vise det som kan være rester av et fly av typen Bombardier E-11A som det amerikanske militæret bruker til overvåkning, skriver nyhetsbyrået AP.

Talskvinne Beth Riordan i det amerikanske forsvaret sier det fortsatt er uklart hva slags fly som har styrtet.

Bilder på sosiale medier viser det som antas å være amerikanske kjennemerker. Registreringsnumre ser også ut til å stemme med at det er amerikansk.

Dette er ikke bekreftet, og det amerikanske forsvaret ville kun si at de undersøker opplysninger om ulykken, og at det er uklart hvem som er involvert.

En forsvarskilde i Kabul sier til nyhetsbyrået Reuters at verken USA eller Nato har mistet noe fly.

Pekte først ut afghansk fly

Flere medier rapporterte at det var 83 personer om bord på flyet, men dette er ikke bekreftet.

Flyselskapet som først ble pekt ut av flere offisielle talspersoner benekter nå også at det har vært involvert i en flyulykke.

Antall omkomne er foreløpig usikkert.

– Et Boeing-fly som tilhører Ariana Afghan har styrtet i Sado Khel-området i Deh Yak-distriktet i Ghazni-provinsen rundt 13.10 lokal tid, uttalte Arif Noori, talsmann for ordføreren i provinsen.

Kort tid etterpå benektet direktør Mirwais Mirzakwal i flyselskapet at ett av selskapets fly har styrtet.

– Det har vært en flystyrt, men det tilhører ikke Ariana. De to flyene fra Ariana i dag fra Herat til Kabul og fra Herat til Delhi har kommet trygt fram, sier Mirzakwal til Reuters.

Få nyhetsbrev fra Urix

Flyet i brann

Noori vil ikke bekrefte antall personer om bord i flyet.

– Flyet brenner, og innbyggere forsøker å slukke brannen. Vi vet fortsatt ikke om det er et militærfly eller et kommersielt fly, sier Noori, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Flyet styrtet i et fjellområde som kontrolleres av Taliban, ifølge nyhetsbyrået AP.

Afghanske spesialstyrker er nå på vei til området.

Mange militærfly har styrtet

Den siste store kommersielle flyulykken i Afghanistan skjedde i 2005 da et fly fra Kam Air på vei fra Herat til hovedstaden Kabul styrtet i fjellene da det forsøkte å lande i tett snøvær.

En rekke militærfly har styrtet i forbindelse med krigen. I 2013 styrtet et lastefly fra Boeing kort tid etter avgang fra Bagram-flyplassen nord for Kabul. Alle de syv om bord døde.

Luftfarten i Afghanistan er fortsatt svekket på grunn av krigen.