Desperate innbyggere kjemper mot klokka og kraftig regn i Afghanistan. Ingen har ennå oversikt over hvor mange liv jordskjelvet natt til onsdag krevde.

Ifølge lokale myndigheter omkom minst 1.000 mennesker i jordskjelvet som rammet de to provinsene Paktika og Khost, men veier og mobilnettet er ødelagt mange steder og det er derfor vanskelig å få oversikt over omfanget.

– Alle som ønsker å hjelpe jordskjelvofrene i Afghanistan, uansett hvor de er fra i verden: send donasjoner til afghanske Røde Halvmåne.

Det skriver Abdul Qahar Balkhi, en talsmann fra Taliban på Twitter.

Han følger opp meldingen med en rekke kontonummer hvor man kan sette inn penger.

Talsmann for Taliban Abdul Qahar Balkhi sier at de ikke er i stand til å hjelpe alle som behøver det.

Røde Halvmåne er den muslimske verdens Røde Kors.

I en uttalelse sier han at myndighetene «ikke er i stand til å gi økonomisk støtte til folk i i tilstrekkelig grad».

Området som er rammet er fjerntliggende og det er vanskelig å få nødhjelp inn til de som er rammet. I hele landet er det få fungerende sykehus.

En gruppe menn leter etter overlevende etter jordskjelvet. Foto: ALI KHARA / Reuters

Taket falt ned

Jordskjelvet i Paktika-provianten er det største på 20 år. Det har jevnet en hel landsby med jorden.

– Jeg hørte et brak og sengen min begynte å riste, forteller Shabir i den ødelagte landsbyen Gayan til BBC.

– Taket falt ned. Jeg var fanget, men kunne se himmelen. Jeg fikk en skade i hodet og skulderen ut av ledd, men greide å komme meg ut. Jeg tror at mellom syv og ni mennesker som var sammen med meg i huset er døde.

Afghanistankomiteen har et kirurgisk team på vei til området.

– Afghanistan mangler helsepersonell for mange leger og sykepleiere har flyktet til vesten etter at Taliban kom til makten, sier Terje Watterdal, landdirektør i Afghanistankomiteen.

Han forteller at sykehusene fra før er fulle av mennesker som er lagt inn på grunn av underernæring.

– Det finnes knapt en ledig sykehusseng. Dette er en krise på toppen av mange andre kriser sier Watterdal.

Det rapporteres om 10.000 ødelagte hus, det vil si at rundt 100.000 mennesker nå er husløse.

Afghanske sykehus er fulle av folk som er lagt inn på grunn av underernæring, det finnes knapt en ledig sykehusseng. Foto: AHMAD SAHEL ARMAN / AFP

Sanksjoner

– Sanksjonene mot Taliban-regjeringen har gjort at mange av landets sykehus er stengt fordi helsepersonalet ikke har fått lønn på lang tid, sier seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt Arne Strand.

Afghanistan-ekspert Arne Strand. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Halvparten av landets innbyggere lever av nødhjelp. Landets katastrofe- og beredskaps- departement (AMDA) har også blitt rammet av sanksjonene. De har knapt fått penger, som gjør de dårlig egnet til å håndtere en slik katastrofe.

Før Taliban-overtagelsen, sist sommer, var 80 prosent av statsbudsjettet dekket av utenlandsk støtte. Når Taliban-regjeringen la frem sist første statsbudsjett var det en syvende del av det forrige budsjettet. Det fører til at offentlig ansatte på skoler og sykehus ikke har fått lønn i flere måneder.

De økonomiske sanksjonene påført av FNs sikkerhetsråd mot Taliban, har gjort at Verdensbanken sluttet å overføre penger til landet.

Strand er bekymret for at sanksjonene også vil føre til at hus, skoler og helseklinikker som har blitt jevnet med jorden, ikke kommer til å bli bygget opp igjen.

– Heldigvis har Pakistan åpnet grensen. Vi kan håpe på at alle hjelpeorganisasjonene sender sine folk til dette området. For hver time teller nå, sier Strand.

Nødhjelp fra Pakistan sendes i retning Afghanistan etter jordskjelvet. Foto: (National Disaster Management Authority v / AP

Mangler fly og helikopter

Jordskjelv av denne styrken ødelegger veier og gjør det vanskelig for nødhjelp å komme inn og for sårede å bli fraktet ut. Dessverre finnes det bare en håndfull helikoptre i hele landet.

– Korrupte regjeringsmedlemmer brukte landets helikoptre og stakk av da Taliban overtok makten, forteller Terje Watterdal.

Han forteller om hvordan landets politiske elite flyktet fra landet og hva de tok med seg på reisen.

– Disse helikoptrene befinner seg nå i Tadsjikistan og Usbekistand. De tidligere regjeringsmedlemmene har ingen planer om å levere de tilbake.

Helikopterne er amerikansk eiendom og USA ønsker ikke at de skal brukes av Taliban.

Samtidig har sanksjonene mot landet ført til at det ikke er mulig å kjøpe nye helikoptre. Reservedeler til helikoptre er også på sanksjonslista.

FN flyr inn kontanter

Afghanistan mangler nå både utdannede folk og penger. Nødhjelpen er ikke på sanksjonslisten, men pengene til sykehus går ikke via staten, men gjennom FN til hjelpeorganisasjoner.

Fordi Verdensbanken ikke lenger sender penger til landet har FN flydd inn kontanter. De har en avgjørende rolle i kriser som dette.

– Våre team er allerede på bakken, vurderer behovene og gir ytterligere støtte, sier FNs generalsekretær António Guterres.

– Vi regner med at det internasjonale samfunnet bidrar til å hjelpe de flere hundre familiene som er rammet av denne siste katastrofen. Tiden er inne for solidaritet.