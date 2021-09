Taliban avbrøt kvinnedemonstrasjon med skudd

– Vi er her for å få menneskerettigheter i Afghanistan.

Det sa den 20 år gamle demonstranten Maryam Naiby til nyhetsbyrået AP, da hun lørdag deltok i en demonstrasjon for kvinners rettigheter i Kabul.

– Jeg elsker landet mitt og vil alltid bli her, sa hun.

Avfyrte skudd

De kvinnelige demonstrantene prøvde å ta seg til presidentpalasset i byen for å kreve like rettigheter under det nye Taliban-styret.

Men da kvinne nærmer seg palasset begynte flere Taliban-soldater å skyte skudd i luften, ifølge AP.

Kvinner i Kabul demonstrerer mot Taliban Du trenger javascript for å se video.

Det ble også tatt i bruk tåregass mot demonstrantene.

Taliban hevder at demonstrasjonen kom ut av kontroll, ifølge den afghanske Tv-kanalen Tolo-News.

En av demonstrantene forteller til Reuters at en kvinne ble skadet og begynte å blø da hun ble slått i hodet med et pistolmagasin.

Også på fredag var det en demonstrasjon for kvinners rettigheter i Kabul. Foto: Wali Sabawoon / AP Foto: Wali Sabawoon / AP

Flere demonstrasjoner

Det har de siste dagene vært flere mindre demonstrasjoner for kvinners rettigheter i byene Kabul og Herat.

Lørdag var andre dag på rad med demonstrasjoner i Kabul.

Det gikk først fredelig for seg, og demonstrantene la ned en krans utenfor det afghanske forsvarsdepartementet for å hedre regjeringssoldatene som døde under kampene med Taliban.

– Jeg er stemmen til kvinner som ikke kan snakke fritt, sa Farhar Poplzai, en 24 år gammel universitetsstudent til AP.

– De tror landet bare er for menn, men det er for kvinner også, sa hun.

Verden følger nå nøye med på hvordan Taliban vil styre landet. Spesielt med tanke på ytringsfrihet og kvinners rettigheter. Foto: Wali Sabawoon / AP Foto: Wali Sabawoon / AP

Frykter for fremtiden

Mange av de kvinnelige demonstrantene er for unge til å huske Taliban-styret før den amerikanske invasjonen i 2001.

Men de frykter at situasjonen nå igjen skal bli den samme.

– Hensikten med demonstrasjonen er å sikre våre rettigheter. Vi samlet oss her i går og i dag for å forsvare vår rett til utdanning, og for våre barn, sa Azita Nazim til Reuters

– Denne samlingen er ikke bare for oss selv, sa hun.

En kvinne iført en burka holder frem en plakat med slagord under en demonstrasjon i Herat. Foto: - / AFP Foto: - / AFP

Mener Norge har et ansvar

De som har jobbet over lengre tid for å bedre kvinners situasjon i Afghanistan er redde for konsekvensene av at Taliban igjen sitter med makten.

– Jeg er redd jeg har mistet jobben min. Jeg holder med hjemme, sier en kvinnelig jurist i Kabul til NRK.

Hun vil være anonym, men NRK kjenner hennes historie.

– Og jeg frykter alvorlige reaksjoner for jobben jeg gjorde før, som jeg ikke kan snakke om, sier hun.

En annen kvinne snakker om situasjonen til kvinner i Afghanistan med NRK på telefon:

– Det er frykt og angst for Taliban. For å bli pisket, sier hun.

– Hever vi stemmen, blir vi drept.

Norge har et spesielt ansvar Norge for å ta imot afghanske kvinnerettsaktivister som trues av Taliban, mener Norges organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Pål Nesse, generalsekretær i NOAS. Foto: Mohammed Alayoubi

– Det er fordi Norge har stått i fremste rekke for å beskytte kvinner og jenters rettigheter internasjonalt, sier Pål Nesse, generalsekretær i NOAS til NRK.

– Nå er de ekstra truet, ikke minst de kvinnene som har stått opp for det. Og dersom det er utrygt, må vi bistå ved å få dem i sikkerhet, sier han.