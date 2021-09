Taliban angrepet med eksplosiver

Så langt har ingen tatt på seg ansvaret for eksplosjonene. Men Nangarhar-provinsen er kjerneområdet for IS-Khorasan i Afghanistan, og det er sannsynlig at de står bak.

De har tidligere stått bak flere terrorangrep i provinshovedstaden Jalalabad.

Ifølge det afghanske nyhetsnettstedet Pajwhok var et av målene en pickup med sikkerhetsfolk fra Taliban. To av dem skal være drept.

En Taliban-representant undersøker et av åstedene i Jalalabad i dag. Foto: Str / AFP

En talsperson for et lokalt sykehus forteller til Pajwhok at de fikk inn to døde og 21 sårede. Blant de sårede skal det også ha vært kvinner og sivile.

Omtrent samtidig gikk en bombe av i Kabul. Det skal være flere sårede, men det er ikke kjent hvor mange.

IS-K utfordrer Talibans autoritet

Dagens angrep er de første etter selvmordsbombene ved flyplassen i Kabul 26. august.

Minst 170 mennesker ble drept, og angrepet ga inntrykk av at Taliban ikke hadde den kontrollen de sa de hadde.

På en pressekonferanse fire dager senere, saTalibans talsmann Zabiullah Mujahid at han håpet de afghanerne som er influert av IS «vil gi opp så snart en islamsk regjering er dannet og utlendingene er borte».

Men Den islamske staten Khorasan har andre mål enn Taliban, og det er ikke sannsynlig at de forsvinner helt fra landet.

Talibans kommandant i Jalalabad, mulla Neda Mohammad, lover å fortsette kampen mot Den islamske staten Khorasan. Her fotografert under et intervju 5. september. Foto: James Edgar / AFP

Svekket, men ikke borte

IS-K er en del av et globalt terrornettverk som kjemper for et islamsk kalifat som strekker seg ut over Afghanistans grenser. Nettverket har sine røtter i Pakistan, men har også rekruttert misfornøyde utbrytere fra afghansk Taliban.

På sitt sterkeste drev IS-K med skattlegging av ulovlig tømmertransport mellom den østlige Kunar-provinsen og Pakistan.

Afghanske regjeringsstyrker med støtte fra amerikanske droner og i praksis også Taliban sørget for å fordrive mesteparten av IS-K fra deres baser i Kunar og Nangarhar.

Men dagens eksplosjoner tyder på at de fortsatt har operative celler flere steder, også i hovedstaden Kabul.

Bildet viser IS-soldater som hadde overgitt seg til afghanske myndigheter i provinshovedstaden Jalalabad, 27. november 2019. I alt 225 IS-soldater med 190 kvinner og 208 barn ble tatt til fange i løpet av to uker i Nangarhar-provinsen. Foto: Noorullah Shirzada / AFP

USA utelukker ikke samarbeid med Taliban

USAs forsvarssjef Mark Milley har uttalt at «det er mulig» at USA vil samarbeide med Taliban mot IS-K etter tilbaketrekkingen fra landet.

Uttalelsen kom på en pressekonferanse en knapp uke etter terrorangrepet mot flyplassen i Kabul.

Forsvarsminister Lloyd Austin sa samtidig at «det er vanskelig å si hvilken retning dette vil ta med hensyn til Taliban».

President Joe Biden vil nok være forsiktig med å fortsette dronekrigen i Afghanistan.

I går innrømmet forsvarsledelsen at ti sivile, inkludert sju barn, ble drept i et angrep i Kabul 29. august.

Les mer: USA innrømmer at kun sivile ble drept i droneangrep

De opprinnelige meldingene fra det amerikanske forsvaret gikk ut på at to terrorister fra IS-K var drept og at et nytt selvmordsangrep var avverget.