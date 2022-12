Talet på drepne journalistar auka i 2022: Gir krigen i Ukraina noko av skulda

Kvart år lagar RSF ei oversikt på kor mange journalistar som er fengsla, heldt som gislar og drepne rundt om i verda.

Framleis er Mexico rekna som det farlegaste landet, med 11 drepne. Nesten halvparten av journalistdrapa det siste året skjedde i Sør- og Mellom-Amerika.

Likevel har talet vore høvesvis lågt i to år, på 48 i 2020 og 50 i 2021. Til kontrast er årets auke på nesten 20 prosent.

Bilete av drepne journalistar frå ein demonstrasjon mot Russland sin invasjon av Ukraina i Washington DC. Foto: Alex Brandon / AP

RSF meiner dette delvis er grunna krigen i Ukraina. Litt fleire journalistar blei drepne i ei krigssone i år, samanlikna med i fjor.

I tillegg har krigen ført til at dobbelt så mange journalistar blir drepne utanfor sitt eige heimland.

Av dei åtte journalistane som er drepne i Ukraina sidan krigen starta, har fem vore utanriksreporterar frå andre land.

Kina fengslar flest

RSF kjenner til 65 journalistar som er heldt som gislar, 49 som er sakna, og 533 som er fengsla. Det siste talet er også rekordhøgt, og har auka fleire år på rad.

Rapporten skriv også at fleire land «blir meir og meir komfortable med å fengsle journalistar som plagar dei».

Frilansaren Huang Xueqin blei arrestert hausten 2021. Foto: Free Huang Xueqin and Wang Jianbing på Github

Berre ein av tre blant dei fengsla journalistane har blitt dømd for noko, skriv RSF. Resten skal ha blitt nekta nokon rettsleg prosess.

Kina, der sensur og overvaking av journalistar og vanlege folk er svært omfattande, er framleis landet som fengslar flest, med 110 noverande journalistfangar.

Blant dei er Huang Xueqin, ein frilansar som dekte korrupsjon, miljøureining frå industri og #MeToo-rørsla i Kina.

Ho er skulda av kinesiske styresmakter for å «hisse folk opp til å undergrave statleg makt», og blei arrestert i september i fjor. Dei fem første månadane heldt ho til på glattcelle, og blei nekta tilgang på advokat.

Japansk journalist Toru Kubota blei sleppt fri i november etter å ha blitt fengsla av Myanmar. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Sjef for RSF sitt kontor i aust-Asia, Cédric Alviani, seier måten Huang har blitt behandla på «demonstrerer at kinesiske styresmakter vil få alle dei attverande, uavhengige stemmene i landet til å teie».

Meir enn halvparten av journalistane som er fengsla på verdsbasis held til i Kina, Myanmar, Iran, Vietnam og Belarus.

– Diktatoriske og autoritære regime fyller fengsla sine raskare enn nokon gong ved å fengsle journalistar, seier generalsekretær for RSF, Christophe Deloire.

– Denne nye rekorden i talet på journalistar som er fengsla bekreftar at det hastar å motstå desse samvitslause styresmaktene.

Iran rykte opp under demonstrasjonane

På andre plass i verda er Myanmar, der ei rekke mediebedrifter blei stengde ned etter kuppet i februar 2021. Her er 62 journalistar fengsla.

På tredje plass er Iran, som er inne i sin tredje månad med demonstrasjonar etter dødsfallet til Mahsa Amini (22) i september.

Demonstrasjonane i Iran har gjort at landet er på tredjeplass blant verstingane i verda når det gjeld fengsling av journalistar. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Opprøret etter den unge kurdiske kvinna si gravferd har utvikla seg til ein landsdekkande demonstrasjon mot regimet-

I starten av desember var 47 journalistar fengsla i Iran, som er det høgste talet RSF har kjent til på 20 år. Før demonstrasjonane starta, var det 13.

Organisasjonen er særskilt uroa for Nilufar Hamedi og Elahe Mohammadi, som var blant dei første journalistane som rapporterte Mahsa Amini sitt dødsfall.

Elahe Mohammadi og Nilufar Hamedi blei arresterte i Iran kort tid etter at demonstrasjonane starta i september. Foto: @NilofarAyoubi på Twitter

Dei er no sikta for «propaganda mot systemet og konspirasjon mot nasjonal tryggleik», og risikerer dødsstraff.

Kina held 19 journalistar til fange. Blant anna Zhang Zhan, som fekk fire år i fengsel for å «skape uro» ved å melde om covid-19 pandemien på sosiale medium.

– Eit demokratisk tilbakeslag

Eva Stabell i NJ og den Internasjonale Journalist-føderasjonen, seier at pressefridomen her kan bli rekna som «kanarifuglen i gruvene».

Ho seier at sjølv om tala varierer alt ettersom kven som rapporterer dei, er det ingen tvil om at talet på døde og fengsla har auka.

– Der som pressefridomen forsvinn eller går ned, så er det eit demokratisk tilbakeslag som fortel mykje om kva som skjer med ytringsfridomen og demokratiet i verda.

Eva Stabell er prosjektleiar i NJ og representant i Den internasjonale journalistføderasjonen. Foto: Knut Falch / NTB

– Når statsleiarar dei siste åra, ikkje minst i Europa og i USA elles, i Trump si tid, dei fordømmer journalistar og peikar på dei som fiendar. Då er det veldig farleg å leve og jobbe i det landet som journalist.

Stabell seier dei trudde at store initiativ frå UNESCO og verdas journalistorganisasjonar hadde hjelpt, fordi 2020 og 2021 hadde dei lågaste dødstala sidan krigane i Irak og Afghanistan.

Ho seier det er «veldig nedslåande» å sjå at det no blir verre igjen for journalistar over heile verda.

Samtidig meiner ho at ein ikkje bør legge for mykje vekt på effekten krigen i Ukraina har hatt, fordi dette også er ein refleksjon av kven som reiste dit då kampane starta.

– Vi veit at da krigen starta i Ukraina så drog det inn journalistar og frilansarar frå hele Europa, utan tryggingsutstyr, utan informasjon om korleis beskytte seg, utan de mest grunnleggjande kunnskapane.

– Det har skjedd i Libya, det har skjedd i Irak og Syria, men eg vil påstå at det ikkje er ein trend. Det folk flest ikkje er oppmerksam på er at rundt 90 prosent år for år av de journalistane som blir drepne er lokale nasjonale journalistar, som aldri har meldt seg på som krigskorrespondent eller har ønsket å hamne og rapportere i ein krig.

Ho seier norske journalistar som reiser av garde for å rapportere frå ein konflikt, som regel er så mykje betre verna enn lokale journalistar.

Men:

– Eit angrep på ein journalist er definert av internasjonale avtaler og FN som ein krigsbrotsverk. Så vi skal si ifrå, og vi skal lage et stort nummer av det.

Farleg, men også viktig

Thomas Spence i Norsk PEN, som jobbar for ytringsfridom, seier dei nye tala sannsynlegvis kjem av at demokratiet og ytringsfridomen er pressa mange stader i verda.

– Heldigvis er det lågare tal enn det var for ein del år sidan, men det går likevel i feil retning.

– I det gamle Aust-Europa, altså Polen, Ungarn og på Balkan, ser vi også fleire tendensar til at styresmakter, oligarkar og aviseigarar strammar til og gjer det vanskelegare for den frie uavhengige pressa å gjere jobben sin.

Utanom dei direkte trugslane som journalistar og medietilsette blir utsette for i fleire land, om blant anna å bli fengsla eller drepne, har utviklinga ein indirekte nedkjølingseffekt, ifølge Spence.

Thomas Spence representerer Norsk PEN. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Andre journalistar blir redde for å reise til områda, mange som er redde for å miste jobben eller blir truga sjølve kan la vere å gjere jobben «så uavhengig og så modig som dei elles ville gjort».

Krigen i Ukraina er eksempel på eit ytst vanskeleg område, seier han, der det både er fysiske avgrensingar og fare for journalistane sine liv, men behovet også er stort.

– Det er farlegast, men også viktigast, seier han.

– Det er mange lyspunkt også. Det finst utruleg mange tøffe, modige og ansvarlege journalistar og redaktørar verda over som framleis gjer jobben, sjølv om det medfører ein fare for dei sjølve.