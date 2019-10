Det var kaotiske scener i parlamentet da Hongkongs leder to ganger måtte avbryte sin tradisjonelle årstale om bystatens tilstand.

En av de folkevalgte hadde tatt på seg en maske med ansiktet til Kinas president, Xi Jinping, som kritikerne mener Carrie Lam er for lojal overfor. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Folkevalgte som kjemper for mer demokrati i Hongkong holdt opp plakater av Carrie Lam med blodige hender.

Noen spilte av opptak fra demonstranter som ble banket opp av politiet. Andre projiserte slagord mot Carrie Lam på veggen bak henne. Ett av kravene til demonstrantene er at hun går av som leder.

Den tradisjonelle talen om bystatens tilstand var forhåndsannonsert som et forsøk fra Carrie Lam på å vinne støtte og sympati etter fire måneder med pro-demokrati protester og sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Det uavhengige nettstedet Hongkong Free Press har lagt ut en twitter-video fra parlamentet.

Første gang i Hongkongs historie

Men det endte med at Hongkongs leder måtte gi opp og gjøre talen i opptak, som deretter kunne spilles av i parlamentssalen.

Folkevalgte som krever mer demokrati, utgjør et mindretall i bystatens folkeforsamling, men var i stand til å stanse framføringen av talen.



Dette er første gang i Hongkongs historie at lederen av byregjeringen ikke er i stand til å holde sin årlige tale til parlamentet, en tradisjon som begynte i 1948 under britisk kolonistyre.

Da Carrie Lam til slutt holdt talen på video, hevdet hun at Hongkongs status som finanssenter ikke er blitt rammet av protestene, selv om de har pågått i fire måneder. Lam la stor vekt på behovet for å takle boligkrisa i byen.