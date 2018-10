Takket for fredsprisen og minnet om de mange oppgavene

Nadia Murad holdt sin første pressekonferanse etter tildelingen av den prestisjefylte prisen. Ved hjelp av tolk takket hun de fremmøtte for at de var kommet for å høre henne. Murad sa at det var en stor overraskelse og ære å bli tildelt Nobels fredspris.

Ba verden stå sammen i kampen mot massedrap

Hun sa videre at fremtiden fremdeles er veldig usikker for jesidiene og at 3000 jesidi-kvinner og -barn den dag i dag holdes fanget av IS. Som en minoritetsgruppe har jesidiene i mange år vært forfulgt og da har kvinnen vært spesielt utsatt.

– Jeg ber alle regjeringer om å ble med meg i kampen mot menneskemord og seksuell vold. Vi må jobbe sammen. De ansvarlige for overgrep må stilles til ansvar for det de har gjort, sa hun.

Murad opplevde selv å bli bortført og misbrukt av IS sammen med søstrene sine, og hun mistet begge foreldrene og seks av de ni brødrene sine i folkemordet i 2014.

Prispengene løser ikke alle problemer

Den 24 år gamle prisvinneren ble spurt om hvordan hun ville bruke prispengene og understreket at de ikke skulle brukes til arbeidet som gjøres i den stiftelsen hun har grunnlagt.

– Men en halv million dollar er ikke nok til å kjøpe fri 3000 jesidier som holdes fanget. Det koster vanligvis 20.000 til 30.000 dollar for hver person som skal kjøpes tilbake

Pengesummen er heller ikke nok til å kjøpe tilbake eiendommene til 400.000 jesidier, alt det de mistet på en dag i Sinjar, de dekker heller ikke oppbyggingen av landsbyene som ble ødelagt av IS i 2014, fortsatte hun.

– Prispengene klarer ikke å mette eller bringe tilbake 350.000 jesidier fra flyktningleirer i Nord-Irak til hjemmene deres og hjelpe dem gjennom vinteren. Summen dekker ikke kostnadene til å undersøke og samle bevis fra 49 åpne jesidi-massegraver. Prispengene til en person er ikke nok til å gjenoppbygge Sinjar og bringe tilbake alle som måtte flykte.

Lover å jobbe videre

Men Murad sa også at selv ikke den store summen fra Nobelinstituttet var nok til å løse alle disse oppgavene og gjentok at det var viktig å stå sammen i dette arbeidet.

Murad minnet også om at vi sammen må bygge opp det som er blitt ødelagt. At humanitet må være grunnlaget og at landene i verden må samarbeide.

– Jeg lover å være stemme for dem som har mistet sin stemme.

– Du snakker om rettferdighet for ofrene. Hva slags rettferdighet tenker du på?

– For meg betyr det ikke å drepe IS-medlemmer. Jeg vil se dem stilt for retten, svarte hun.