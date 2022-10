Taiwan: Vi gir aldri opp demokratiet

Taiwan feirer i dag sin nasjonaldag. Kina anser øystaten som sin egen provins og ønsker å styrke kontrollen der. Dagens feiring er en oppvisning av landets selvstendighet.

– Det er bred konsensus blant taiwanerne og våre ulike politiske partier, om at vi må forsvare vår nasjonale suverenitet og vår frie og demokratiske levemåte, sa presidenten.

Taiwanere frykter at de kan lide samme skjebne som Hongkong, hvor demokratiske rettigheter har forsvunnet etter at myndighetene i Beijing innførte en sikkerhetslov.

– Vi skal ikke inngå noen kompromisser om frihet og demokrati, sa Tsai i en tale til nasjonen.

– Det er bred konsensus blant taiwanerne og våre ulike politiske partier om at vi må forsvare vår nasjonale suverenitet og vår frie og demokratiske levemåte, sa presidenten. Foto: SAM YEH / AFP

Ett land, to systemer

Kinesiske myndigheter har kommet med forslaget om «ett land to systemer». En lignende løsning som det som har blitt innført i Hongkong. Det innebærer at Hongkong skulle få ha en høy grad av selvstyre, sitt eget styresett, lovgivning, og valuta. Mens Fastlands-Kina styres av Kommunistpartiet som ikke er på valg, har Hongkong et slags demokrati.

I årene etter at den tidligere britiske kolonien ble tilbakeført til Kina, har demokratiet blitt stadig innskrenket. Etter flere år med store prodemokrati-protester, innførte Kina i 2020 en sikkerhetslov. Loven begrenser retten til å si det man vil og til å demonstrere med begrunnelse i terrorbekjempelse og nasjonalsikkerhet.

Folk på Taiwan frykter de vil lide samme skjebne.

– Vi gir aldri opp demokratiet, sa president Tsai i dag.

Militære trusler

Kina gjennomførte nylig militærøvelser i Taiwanstredet. Øvelsen i august i år var den største noensinne, Det ble skutt ballistiske missiler i nærheten av Taiwan. Det hersket en frykt om at et uhell i øvelsen kunne starte en krig mellom de to landene.

Kina gjennomførte nylig militærøvelser i Taiwanstredet. Øvelsen i august i år var den største noensinne og det ble skutt ballistiske missiler i nærheten av Taiwan

Kinas president Xi Jinping har tidligere uttalt at en «gjenforening» med Taiwan må oppfylles. Han har ikke utelukket bruk av malt for å oppnå sammenslåingen.

– Den historiske oppgaven med fullføre gjenforeningen med moderlandet må gjennomføres. Og kommer bestemt å bli gjennomført, sa Xi i fjor.

– Den historiske oppgaven med fullføre gjenforeningen med moderlandet må gjennomføres, og kommer bestemt å bli gjennomført, sa Xi i fjor. Foto: GREG BAKER / AFP

Taiwans president svarer på disse truslene, under dagens feiring av nasjonaldagen.

– Jeg vil gjøre det klart for myndighetene i Beijing, at en militærkonfrontasjon ikke er et alternativ for våre to sider.

Hun la til at øya har styrket sin forsvarsevne, at den har økt produksjonen av raketter og mobile presisjonsvåpen og av marinefartøyer.

USA-alliert

Kinas maktdemonstrasjon i Taiwanstredet i august kom dagen etter at Nancy Pelosi besøkte Taiwan. Besøket til den amerikanske politikeren markerte USAs støtte til øystaten. Taiwan har en strategisk viktig posisjon for amerikanere og det er viktig for USA at øye ikke kontrolleres av Kina.

Taiwan har en strategisk viktig posisjon for amerikanere og det er viktig for USA at øye ikke kontrolleres av Kina. Foto: Chiang Ying-ying / AP

Under et besøk i Japan uttrykket president Biden at USA vil forsvare Taiwan med våpen, dersom landet skulle bli angrepet av Kina.

– Forsvaret av øya er del av vår forpliktelse, sa Biden under en pressekonferanse i Japan.

Kina svarte umiddelbart med at « ingen bør undervurdere besluttsomheten, viljen og evnen til det kinesiske folk å forsvare vår nasjonale suverenitet og territoriale integritet» sa talsmann til det kinesiske utenriksdepartement Wang Wenbin i en uttalelse.

Uttalelsen til Biden har senere blitt modifisert av kilder fra Det hvite hus.

Taiwan og Kina har vært adskilt siden kommunistpartiet tok over kontrollen på fastlandet i 1949. Norge, FN og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet», det vil si at det er bare myndighetene i Beijing som representerer Kina, og at det kun finnes ett Kina.