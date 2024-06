Hun er den ukrainske sanitetssoldaten som filmet grusomhetene under angrepet på Mariupol i 2022.

55 år gamle Iuliia Paievska, bedre kjent under sitt kallenavn Taira, er en legende i Ukraina. Spesielt etter den Oscar-vinnende filmen «20 dager i Mariupol».

– Om jeg er sliten? Nei. Fysisk sett er jeg utmattet, men psykisk har jeg det bra.

Iuliia Paievska tenner seg en ny sigarett og ser utover etter sommerlig og fredelig Oslo. Armene er fulle av store tatoveringer. På mange av fingrene har hun noen litt ubestemmelige ringer.

TATOVERING. Tatoveringene på armene er blitt et av varemerkene til Taira, Iuliia Paievska. Foto: Monica Ruiz Biern/NRK

Bildene hun tok i ukene etter at Russland 24. februar 2022 gikk til full krig mot Ukraina viser hvorfor.

STERKE BILDER. Videobildene som Taira tok fra Mariupol gikk verden rundt. Du trenger javascript for å se video. STERKE BILDER. Videobildene som Taira tok fra Mariupol gikk verden rundt.

Taira var den frivillige sanitetssoldaten som med et kamera på hodet filmet sårede soldater og sivile, blant dem barn i Mariupol, før hun ble tatt til fange av russiske soldater ved en veisperring utenfor byen 16. mars.

Noen dager seinere dukket hun opp på TV og ba om at krigen måtte ta slutt, en uttalelse hun helt tydelig var presset til å komme med.

KAMERA PÅ HODET. Med et kamera på hodet filmet Iulia Taira Paievska det som skjedde i Mariupol i 2022. Foto: AP

– Dere forstår ikke hva som foregår

Etter at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj personlig hadde engasjert seg, ble Iuliia Paievska satt fri 17. juni 2022, i forbindelse med en av de første fangeutvekslingene mellom Russland og Ukraina.

– Jeg prøver å analysere hva som virkelig skjedde den gangen, sier Paievska til NRK på spørsmål om hvordan fangenskapet har påvirket henne.

–. Men jeg tenker mindre på meg selv. Jeg tenker mer på alle dem som fortsatt er i fangenskap.

– Jeg er utdannet psykolog. Jeg visste hvordan jeg skulle forholdet meg under slike forhold. Det som skjer i fangenskap og i krigen er ekstremt vanskelig. Dessverre forstår ikke dere europeere hva som foregår sier hun.

TRAVEL. Iulia Paievska er på en rundreise, blant annet til Norge og Danmark, for å få oppmerksomhet om Ukrainas kamp mot den russiske aggresjonen. Foto: Monica Ruiz Biern/NRK

Ber om hjelp til få fanger hjem

Iuliia Paievska mener det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å få hjem de kanskje mer enn 6000 ukrainske fangene i Russland.

Det gjelder de som ble tatt til fange sammen med henne i Mariupol. Men også sivile som er arrestert i de områdene som Russland har okkupert i Ukraina. Blant dem ordføreren i Kherson, Ihor Kolykhajev.

HELDIGE. Disse ukrainske mennene var blant de heldige som var med på en fangeutveksling 31. mai 2024. Foto: AP

– Russerne bruker fangene og forhandlingene om dem som psykologisk press – som tortur av det ukrainske samfunnet.

– Det er en måte å skremme oss og det internasjonale samfunnet, gjennom å demonstrere likegyldighet og manglende vilje til å forhandle, mener Iuliia Paievska.

FN offentliggjorde i mars 2024 en rapport som dokumenterte systematisk tortur – og også henrettelser av ukrainske krigsfanger.

Men rapporten kom også med eksempler på at Ukraina brøt med internasjonale regler for behandling av krigsfanger. Blant annet ved at det ble publisert intervjuer, og at man viste fangene fram med fullt navn og bilde.

KRIGENS KVINNELIGE ANSIKT. Iuliia Paievska har vært frivillig sanitetssoldat i Ukraina helt siden 2014. Foto: AP

– Ser på oss som legitime mål

Iuliia Paievska kom til Oslo rett fra fronten i Kharkiv øst i Ukraina.

For umiddelbart etter at hun ble satt fri fra russisk fangenskap, gikk hun i gang med det hun hadde drevet med i 10 år: Å hjelpe sårede soldater og sivile vekk fra krigen.

STORT BEHOV. Daglig såres hundrevis av soldater og sivile i krigen i Ukraina. Foto: Den ukrainske presidentadministrasjonen

– Men det er et farlig arbeid forteller hun, og viser oss et bilde av en brennende ambulanse.

– Russerne ser på oss sanitetssoldater som legitime mål, sier Paievska. Bildet vil hun ikke at vi publiserer.

BILDER FRA KRIGEN. Iuliia Paievska kom til Oslo rett fra de harde kampene i Kharkiv-området øst i Ukraina. Foto: Monica Ruiz Biern/NRK

Mange ambulanser ødelegges i krigen.

– Derfor er vi veldig glad for alle de ambulansene og bilene vi har fått fra Norge, sier Paievska.

Vanskelig å tilgi

Historien og bildene hennes fra Mariupol har gjort henne til en internasjonal kjendis.

Derfor har hun reist mye rundt, blant annet i Europa og USA, for å fortelle om konsekvensene av den russiske aggresjonen mot hjemlandet.

KJENDIS. 14. desember 2022 mottok Iuliia Paievska sammen med flere andre Europarådets Sakharov-pris. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Til NRK vil hun bare svare på ukrainsk, selv om hennes familiebakgrunn viser hvor komplisert og tragisk denne krigen mellom Russland og Ukraina er.

Hun er oppvokst med sin bestefar Konstantin Tsjubukov, som var en av dem som overlevde den tyske beleiringen av Leningrad.

RETT FRA FRONTEN. Dette bildet av Iuliia Paievska ble tatt i slutten av mai under en tur til fronten i Kharkiv øst i Ukraina. Foto: Morten Jentoft / NRK

Nå vet ikke Iuliia Paievska hvordan det i framtiden skal være mulig å bygge opp igjen relasjonene mellom russere og ukrainere.

– Jeg vet ikke hvor mange år det vil ta for det ukrainske samfunnet å tilgi. Det er egentlig umulig å tilgi, men kanskje kan vi finne styrke til å begynne å snakke sammen igjen.

– Men det er veldig vanskelig sier Iuliia Taira Paievska, før hun tenner seg en ny sigarett.

