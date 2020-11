T-bane-vogn var på vei utfor stup i Rotterdam – reddet av «hval»

Hendelsen skjedde mandag morgen på endestasjonen av T-bane-linjen i Speijkenisse, sør i byen Rotterdam.

T-bane-skinnene ligger på en opphøyd bro, som stanser like ved et nabolag. Istedenfor å stanse ved endestasjonen, kjørte vognen forbi sperringene og havnet utfor broen.

Den var på vei ned utenfor, men i siste liten ble katastrofen avverget av et enormt kunstverk.

Vet ikke hvordan de skal få toget ned

Bilder fra stedet viser vognen balanserende på skulpturen av halefinnen på en hval. Der kommer den sannsynligvis til å befinne seg en stund.

– Vi forsøker nå å finne ut hvordan vi kan få toget ned på en forsiktig og kontrollert måte, sier en talsmann for lokale myndigheter til TV-stasjonen NOS, ifølge Dutchnews.nl.

Kollektivselskapet sier at sjåføren kom uskadd fra den noe spesielle hendelsen. Det var heller ingen passasjerer om bord. Sjåføren klarte å komme seg ut av toget på egen hånd.

– Finnen reddet sjåførens liv

Hendelsen skjedde like etter midnatt natt til mandag og førte til at flere i nærliggende hus våknet av bråket.

– Lyden varte i to til tre sekunder. Jeg skjønte etter hvert at noe var på finnen. Jeg tenkte; noe veldig rart skjer her, sier et vitne.

Kilian Lindenburg filmet hendelsen. Det er synlige skader på toget og elektriske ledninger som dingler ned fra vognen.

– Et kunstverk hindret toget fra å falle ned og reddet sjåførens liv, sier Lindenburg til Storyful, ifølge Yahoo News.