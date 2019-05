Syv skadde etter at spikerbombe gikk av i Lyon

Bomben gikk av utenfor et bakeri i den travle gågaten Victor Hugo ved 17:30-tiden fredag kveld.

En politikilde skal ifølge Le Monde ha sagt at brevbomben inneholdt spikere. Politiet leter nå etter en mann som skal ha plassert bomben utenfor bakeriet og stukket av gårde på sykkel.

Ifølge lokalavisen Le Progrès skal de skadde, deriblant en jente på åtte år, ha fått splintskader i beina. Ingen av dem skal være livstruende skadd.

Det offisielle tallet på antall skadde er syv, men franske Le Figaro skriver at det er snakk om minst 13 skadde.

Elleve personer skal ifølge den franske avisen Le Figaro være brakt til sykehus etter eksplosjonen. Foto: Philippe Desmazes / AFP

Le Pen: Et terrorangrep

Frankrikes president Emmanuel Macron kaller eksplosjonen for et angrep, og understreker at det foreløpig ikke er meldt om noen omkomne.

Leder Marine Le Pen for partiet Nasjonal samling beskriver eksplosjonen som et terrorangrep på Twitter.

Innenriksminister Christophe Castaner skriver på Twitter at han har besluttet å skjerpe sikkerheten på offentlige plasser, og under sportslige og kulturelle arrangementer.

Bilder publisert i sosiale medier viser glass på asfalten fra vinduer som ble knust da bomben gikk av.

Det er også høy tilstedeværelse av nødetater og folk som har samlet seg i området der eksplosjonen fant sted.

Tungt bevæpnet politi er på plass i området i den franske byen Lyon der en bombe gikk av fredag kveld. Foto: Emmanuel Foudrot / Reuters

– Tydelig at folk var redde

NRKs reporter Gro Ravnestad er på ferie i Lyon og befinner seg like ved gaten der bomben gikk av.

Hun forteller at de søkte ly i en butikk etter at de hørte et kraftig smell.

– Lenger nede i gaten kom folk løpende mot oss, og det var tydelig at folk var veldig redde etter å ha hørt smellet.

Gro Ravnestad befinner seg i området i Lyon der brevbomben gikk av. Foto: Privat

Ravnestad sier at det ikke tok lang tid før nødetatene var på plass.

Da de gikk tilbake til området der bomben gikk av for å se hva som hadde skjedd, ble de møtt med tungt bevæpnet politi.

– Det er helt tydelig at dette er en hendelse som blir tatt på alvor, sier hun og legger til at gaten nå er sperret av.