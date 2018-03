Synkende popularitet for Pave Frans

Paven er blitt mindre populær blant franskmenn flest, sammenlikna med tall fra 2015, ifølge ei måling publisert i Le Figaro mandag.

På tross av en nedgang på ni prosentpoeng, har 78 prosent av franskmenn fortsatt et positivt syn på Pave Frans.

Nedgangen i popularitet er større blant katolikker enn hos resten av befolkninga, ifølge tallene. Pavens popularitet har samtidig økt fra 2015 blant franskmenn som ikke er praktiserende katolikker.

Etter sin innsats blant annet for flyktningers situasjon, var Pave Frans var blant de nominerte til Nobels fredspris i 2016. Foto: Jonas Ekströmer / Tt / NTB scanpix

– Det som er overraskende er at nedgangen skjer i grupper som er kjennere av paven og den katolske kirka. Paven taper i sin egen leir, sier Erwan Lestrohan, ved BVA-instituttet som utførte målinga for Le Figaro.

Også blant amerikanske katolikker er det økt skepsis å spore, ifølge Pew forskningssenter.

– Mangel på endring

– Noen grupper uttrykker her ei viss bekymring, sier en fransk sosiolog, Philippe Portier, til Le Figaro.

Portier peker på tre årsaker til popularitetsfallet blant franskmenn:

Skepsis til pavens holdning til familien, for eksempel åpenheten paven har vist for homoseksualitet.

Pavens holdning positive ordelag om flyktninger.

Pavens kritikk av en liberal økonomi.

Paven har også fått kritikk for å være for passiv i håndteringa av overgrepssaker i den katolske kirka. Pave Frans er blant annet anklaga for å ha beskytta pedofile prester.

– Alle ordene er ikke verdt noe, om vi ikke ser noen reell endring. Det er det som har mangla, sier Marie Collins, tidligere overgrepsoffer til den amerikanske nyhetsstasjonen NPR mandag.

En tidligere irsk president, Mary Mc Aleese, sier til NPR at paven har skuffa henne i kvinnesaksspørsmål.

– Han vet bare ikke hvordan man snakker til kvinner, sier McAleese, og viser til at paven skal ha kalt kvinnelige prester for jordbær på ei kake.

Flere amerikanere som mener han er «for naiv»

I løpet av sine fem år som pave har han, ifølge Vatican News, besøkt 30 land – i tillegg til sine 17 besøk på steder i Italia. Foto: Emil Langvad/tt / NTB scanpix

I USA har andelen av katolske amerikanere som sier at Frans representerer en viktig, positiv endring for kirka, sunket fra 69 % til 58 %, ifølge Pew forskningssenter. Fallet har vært enda større blant katolikker som tilhører det republikanske partiet, ifølge CNN.

Andelen katolske amerikanere som melder om et generelt positivt syn på paven har holdt seg stabil de siste åra, men andelen som mener han gjør en god jobb med å spre den katolske troen har sunket.

At paven skal ha betalt sin egen hotellregning, er blant hendelsene CNN peker på som årsak til at paven kjapt ble populær blant både troende og ikke-troende amerikanere.

– Slike ting har kommet i bakgrunnen, og folk ser nå på hva han egentlig har endra i kirka, sier John Travis, forfatter av boka «The Vatican Diaries» til CNN.

Blant amerikanske katolikker mener en økt andel at Pave Frans er «for liberal» eller «for naiv».

Men som i 2015 beskriver fortsatt ni av ti amerikanske katolikker paven både som ydmyk og omsorgsfull.

Selv om Pave Frans er mer populær blant amerikanere enn sin forgjenger Pave Benedikt XVI, ifølge tallene, er det ingen tegn til en positiv «Frans-effekt» på antall deltakere på katolske seremonier, eller på antall som ser på seg selv som katolske, ifølge forskningssenteret.