Syklon har nådd Australia

Over 2.000 redningsarbeidere er utplassert i regionen der syklonen er ventet å ramme. Flyplasser og nærmere 400 skoler og barnehager er stengt. Hæren er satt i beredskap, og sykehusene har klargjort 600 senger.

Syklonen, som er i kategori fire på en skala der fem er de aller verste stormene, bringer også med seg kraftig nedbør på sin vei mot land. Ifølge et varsel kan det komme så mye som 400 millimeter regn, kombinert med vindhastigheter på nærmere 50 meter per sekund og 75 meter per sekund i kastene. Ifølge meteorologene beveger syklonen seg svært sakte, med en fremdrift på 6 kilometer i timen. Den kan derfor gjøre skade over forholdsvis lang tid. Den kan bruke opptil 18 timer på å passere.

– Hun har bremset opp, så hun kan fortsette å hamre løs på oss, sier Andrew Willcox på Whitsunday-øyene.

– Det ideelle ville vært om hun enten bare forsvant eller feide rett over oss ganske raskt. Men, nei, Debbie spiller ikke etter reglene her.

Populær øygruppe

Før den kom inn til fastlandet, nådde syklonen Whitsunday-øyene, et populært reisemål ved Great Barrier Reef i delstaten Queensland. Debbie traff øygruppen tirsdag morgen, og det er ventet at stormens øye vil passere senere på dagen, melder Australias meteorologiske institutt.

– Vi har allerede fått inn meldinger om tak som er i ferd med å lette, også på noen av våre egne fasiliteter på øyene, sier visepolitimester Stephen Golleschewski. Han advarte dem som befinner seg langs den ruten stormen er ventet å ta og sa de må belage seg på å holde seg inne hele dagen, og at det kan bli store oversvømmelser innover i landet. Vannstanden kan stige over 3 meter.

– Monstersyklon

– Syklonen berører hele regionen, ikke bare øyene. Dessverre har vi nok ikke sett hele styrken i Debbie ennå, sier ordfører Willcox. Over 34.000 er strømløse, og meldingene om skader har begynt å komme inne. Blant annet melder innbyggerne om tak som blåser av og trær som rykkes opp fra bakken.

– Det regner vannrett, og trærne ser ut som de er på diskotek, og ennå har ikke syklonene nådd oss skikkelig, sier Willcox.

– Dette er en monstersyklon, sier Queenslands statsminister Annastacia Palaszczuk.

I Mackay-området litt lenger sør er 25.000 mennesker bedt om å søke lenger innover i landet. 600 kilometer av kysten er erklært som faresone