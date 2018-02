Syklet 17.000 km for å se sønnen i OL

Det er ikke uvanlig at foreldre trer støttende til for at barna skal få delta i idretten, og det er mange som gjerne ønsker å se dem konkurrere.

Noen gjør litt mer ut av dette ønsket enn andre, som sveitsiske Rita Ruettimann og Guido Huwiler. De er henholdsvis stemor og far til freestyle-kjøreren Mischa Gasser.

I februar i fjor forlot de hjemmet sitt i Olten i Sveits og satte seg på syklene i retning Pyeongchang. Tirsdag ankom de OL-byen etter å ha syklet gjennom 20 land.

– Å komme hit og møte ham var helt utrolig. Jeg har nesten ikke ord, sier Huwiler ti nyhetsbyrået Reuters.

Visumproblemer i Kina

De har syklet 17.000 kilometer det siste året for å nå målet sitt. Turen har tatt dem gjennom 20 land, men ikke alt har gått etter planen. Blant annet ble Huwiler nektet visum inn til Kina.

Reisen gikk også gjennom sentral-asia og den beryktede Pamir Highway i Usbekistan og Kirgisistan. Deler av denne fjellveien ligger på rundt 4000 meter over havet, og er svært krevende.

– Det var tungt! Da vi hadde syklet over der måtte vi hvilen noen uker, sier Huwiler.

Mischa Gasser tok 11.-plassen i freestyle-hopp i OL. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Gasser sikret 11. plass i OL

26 år gamle Mischa Gasser er kanskje ikke den mest kjente utøveren som deltar i OL. Han deltar i grenen freestyle-hopp og i OL i 2014 kom han på 18. plass. Under årets konkurranse kom han på en 11. plass.

Ifølge faren har Gasser drømt om OL-deltagelse siden han var liten gutt.

– For meg er det viktig at han får levd ut drømmen sin og at jeg kan være der når han gjør det, sier Huwiler.

Nå fortsetter ferden videre gjennom Sør-Korea og til Japan før de flyr hjem igjen.

– Ja, vi er nok litt sprø som har gjort dette, avslutter Huwiler.