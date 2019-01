Sykepleier arrestert etter at kvinne fødte i koma

Politiet i Arizona har arrestert en sykepleier som skal ha voldtatt en kvinne mens hun lå i koma, melder CNN. Kvinnen fødte et barn i desember, mens hun fortsatt lå i koma.

Den mistenkte er en 36 år gammel mann som jobbet ved pleiehjemmet Hacienda Healthcare i delstatshovedstaden Phoenix i Arizona.

Ifølge politiet viser mannens DNA at han er far til barnet og at han dermed må ha voldtatt kvinnen. Han er arrestert for seksuelt overgrep av en kvinne i bevisstløs tilstand.

Den 29 år gamle kvinnen har vært i såkalt vegetativ tilstand siden hun var tre år gammel og har bodd på pleiehjemmet i om lag ti år.

Politiet satte i gang en omfattende etterforskning og tok blant annet DNA-prøver av samtlige mannlige ansatte ved hjemmet. Prøvene viste altså treff med sykepleieren som nå er pågrepet.

Var ikke klar over graviditet

Ifølge kilder som har snakket med det lokale mediehuset KPHO, var ingen av de ansatte klare over at kvinnen var gravid, inntil hun var nær ved å føde.

Søndag opplyste pleiehjemmet av en lege som har hatt ansvaret for behandling av kvinnen, hadde sagt opp mens en annen lege er suspendert.

Den nyfødte gutten er ifølge politiet velskapt og i god form, og han blir tatt vare på av kvinnens familie.

Lokale helsemyndigheter i Arizona bekrefter til TV-stasjonen KNXV at Hacienda Healthcare har blitt pålagt å skjerpe sikkerheten på pleiehjemmet etter det som skjedde.

Blant annet må de sørge for økt tilstedeværelse av ansatte under pleie og behandling av pasienter. Mannlige pleiere som behandler kvinnelige pasienter må heretter alltid ha én annen ansatt til stede i rommet.

Flere lignende tilfeller

Det er ikke første gang en kvinne føder mens hun ligger i koma.

I New York i 1996 fødte den 29 år gammel kvinnen Kathy en gutt etter å ha ligget ti år i koma. Kvinnen fødte babyen ni uker før termin.

En pleier på hjemmet der kvinnen lå, ble senere dømt og fengslet etter at det ble gjort DNA-tester som påviste at det var han som var faren til barnet.

Ifølge New York Times døde Kathy rundt ett år etter fødselen, og gutten vokste opp hos bestemoren.

Det var også moren til Kathy som presset på for å få på plass en ny lov i delstaten, som skal beskytte pasienter mot overgrep på pleiehjem. Loven, kjent som «Kathy's lov», krever bakgrunnssjekk av pleiere, og trådte i kraft i 1998.

Samme året fødde også en annen amerikansk kvinne – som hadde ligget i koma i fem år – en jente i Boston.

Det ble senere konkludert med at kvinnen hadde blitt voldtatt av en av pleierne på hjemmet der hun lå.