Sykehusdirektør i Gaza: al-Shifa sykehus er tomme for strøm

I går sa en lege ved al-Shifa-sykehuset i det nordlige Gaza til NRK, at de behandlet 2000 pasienter. Sykehuset har egentlig kun kapasitet til 700 pasienter.

Nå er sykehuset tom for strøm, ifølge sykehusdirektør Mohammad Abu Selmeyah.

Alle operasjoner er satt på vent. Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

– Alt jeg kan si er at liv har begynt å gå tapt. Pasienter dør hvert minutt, selv babyer i kuvøser, sier Selmeyah til Al-Jazeera.

39 babyer risikerer å dø, som følge av mangel på oksygen og medisiner etter strømkuttet, sier helsemyndighetene i Gaza til Reuters.

I en tidligere utgave meldte Reuters at 39 babyer hadde død. Dette var feil. Klokken 11.09 korrigerte byrået sitatet til at babyene «risiskerer» å dø.

Israelske soldater har omringet sykehuset, ifølge direktøren og Al Jazeera.

Røde Kors bekymret

Det siste døgnet har det blitt gjennomført flere angrep mot en rekke sykehus i Gaza.

I går verifiserte NRK at det hadde blitt gjennomført flere angrep mot al-Shifa.

Selv ikke barnesykehusene i Gaza har blitt spart fra volden, bekrefter Røde Kors.

Det inkluderer Al-Nassr barnesykehus, som nå har blitt utsatt for omfattende ødeleggelser og Al Rantisi sykehus, som har måttet stenge.

– Sivile er beskyttet av krigens regler selv om de bestemmer seg for ikke å evakuere, sier generalsekretær i Røde Kors, Anne Berg.

En skadd palestinsk jente mottar behandling på al-Shifa-sykehuset Foto: Abed Khaled / AP

– Røde Kors oppfordrer partene til å respektere sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær rett.

Har mistet kontakt med ansatte

– Vi er ikke i stand til å kontakte våre ansatte på innsiden av Al Shifa, og vi er ekstremt bekymret for sikkerheten til pasientene og helsepersonellet, sier kirurg Mohammed Obeid i Leger Uten Grenser.

Det er mange pasienter som nylig er operert og som ikke kan gå, presiserer Obeid i et intervju med Channel 4. Han sier de ikke kan evakueres.

– De trenger ambulanser for å kunne evakuere, men vi har ikke ambulanser nok til å frakte alle disse pasientene.

Israel: Hamas-tuneller under sykehus

Israel hevder Hamas har et kommandosenter under sykehuset, noe som avvises både av Hamas, sykehusets ledelse og utenlandske leger, blant annet Mads Gilbert.

Israel hevder å ha delt beviser med allierte land, men dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Det samme gjelder Israels påstand om at Hamas holder noen av de israelske gislene fanget i tunneler under sykehuset.

Israel hevdet tidligere denne uken at de har bevis for Hamas-tunneler under sykehus.

Pasientene lider

Kirurgen NRK snakket med i går, Adnan Alhadlaq, beskrev forholdene på Shifa-sykehuset.

Han fortalte da at sykehuset ikke kunne tilby mat, vann eller nevneverdig medisinsk behandling.

Foto: Abed Khaled / AP

Pasienter ble operert uten narkose eller smertestillende, ifølge kirurgen.

– Vi amputerer uten bedøvelse. Forstår du? sa Adnan i dyp fortvilelse.

Også Verdens helseorganisasjon har bekreftet forholdene på sykehus.

Mangelen på nødhjelp innebærer at blant annet at leger på Gazastripen nå gjennomfører operasjoner uten av pasienter får bedøvelse, deriblant amputasjoner, opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) på en pressekonferanse tirsdag.