Sykehus i USA kneler under ny bølge med koronapasienter

Selv om omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn delta, gjør den store spredningen at mange havner på sykehus i USA.

Søndag var 142.388 koronasmittede innlagt. Den forrige toppen var 14. januar i fjor da 142.315 var innlagt, skriver New York Times.

Over en mill. nye smittede

Amerikanske helsemyndigheter melder at 1.130.000 mennesker testet positivt for koronaviruset mandag. Det er det høyeste tallet som er registert i noe land så langt i pandemien, ifølge Reuters.

Mandagstallene er høye fordi de inkluderer helgetallene i mange delstater. I snitt er over 700.0000 smittet daglig de siste ukene. Smitten er tredoblet på to uker, og skyldes utbredelsen av omikronvarianten.

Bølgen av innleggelser nå er drevet av personer under 60 år. For de eldste var toppen høyere for ett år siden.

Tallet på innlagte inkluderer også dem som er innlagt av andre årsaker enn korona, men økningen er uansett alvorlig for sykehusene, som blant annet må forsøkte å hindre smittespredning.

Regner med økning i Norge også

Også i Norge regner man med en økning i innleggelser når antall smittede øker.

– Økning i innleggelser ser vi rundt ti dager etter økningen i smittetilfeller. Så vi må forvente noen flere innleggelser denne uken, men forhåpentlig vil de fleste av dem klare seg uten intensivbehandling, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Den store forskjellen mellom Norge og USA er antall vaksinerte.

– I befolkning med mange vaksinerte gir omikron færre alvorlige smittetilfeller, og det demper presset på helsetjenesten. Det som er vår bekymring er om mange uvaksinerte smittes samtidig. Da vil flere av dem kunne bli lagt inn på sykehus, sier Nakstad.

Norge har nå rundt 40.000 smittede i uken. Nakstad sier de regner med at smitten dobler seg på åtte dager.

Måtte sette inn nasjonalgarden

Rundt en fjerdedel av amerikanske sykehus sliter nå med bemanningen, skriver New York Times. Noen stater, som Oregon, har måttet sette inn nasjonalgarden. Andre, som Illinois og Massachusetts utsetter planlagte operasjoner.

– Etterspørselen øker og tilbudet går ned. Det lover ikke bra for lokalsamfunnet. Det gjelder ikke bare covid, men også alt annet, sier forsker og lege Mahshid Abir på universitetet i Michigan.

Han mener sykehusene nå er dårligere rustet til å håndtere andre nødsituasjoner

– Selv de mest dedikerte kommer til å bli utslitt og utbrent, sier Abir.

At mange ansatte også smittes, gjør at sykehusene mangler folk.

Men noen steder har koronasmittede ansatte, med ingen eller milde symptomer, måttet jobbe.