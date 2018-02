SVT: Svensk politi lokket vitne med 50 millioner i Palme-saken

Pettersson ble dømt for drapet på statsminister Olof Palme i tingretten i 1989, men ble senere frikjent i ankesaken. Han døde i 2004, og drapet er fortsatt ikke oppklart.

I 1987 høynet myndighetene belønningen for avgjørende opplysninger om gjerningspersonen til 50 millioner kroner. Flere vitner har hevdet at politiet lokket dem med penger og manipulerte vitnemålene deres.

Petterssons venn, Harri Miekkalinna, sa i retten at politiet hadde lokket ham med at det var «50 millioner kroner i potten».

Anklagene ble aldri bevist, og politiet og påtalemyndigheten har kontant avvist beskyldningene.

Nå har imidlertid SVTs Uppdrag granskning fått tak i lydopptak av fra et avhør som langt på vei bekrefter det flere har fortalt.

Lokket med 50 millioner

Avhøret er med et vitne som går under navnet Ulf. Han ble avhørt om Petterssons alibi natten Palme ble drept, og har også hevdet at politiet lovte ham 50 millioner kroner dersom Pettersson ble dømt.

– Vet du hva jeg har her? Opptaket av avhøret. Det er ingenting her som tyder på at de har nevnt tallet 50 millioner, sa aktor Anders Helin da avhøret med Ulf ble tema under rettssaken.

I opptaket SVT har fått tilgang til går samtalen slik:

Politiet: – Hvis han blir dømt, kan du kjøpe hestene dine.

Ulf: – Mener du at jeg vil få belønning for dette?

Politiet: – Du vet hvor mye som ligger i potten.

Ulf: – Ja, vil jeg få de pengene da?

Politiet: – 50 millioner.

– Dette er en skam. Det drar skam over svensk politi. Man kan ikke gjøre slikt, det er en direkte tjenestefeil. Man lyver jo, sier advokat Leif Silbersky.

– Blir forbannet

I programmet navngis etterforskeren Thure Nässén som hjernen bak opplegget, noe han avviser overfor Aftonbladet.

– De var ikke interessert i penger. Det er ikke lokket frem noe som helst med en eneste krone. Vi pratet aldri om det. Det fikk sjefene gjøre, sier han.

Nässén mener anklagene stammer fra misunnelige kolleger.

– Det er 18 år siden jeg pensjonerte meg. Det kan la det være i fred, for helvete. Jeg blir så forbannet over at de kødder med meg. Jeg er så jævla bitter over dette at jeg ikke vet hva jeg skal si, sier han.

Fant eiendeler i søppelsekker

SVT har også fått tilgang til Petterssons eiendeler, som har ligget urørt i mange år.

Det var filmselskapet Luftslottet som først fikk kontakt med en mann som bodde i Petterssons gamle leilighet. Han fortalte at kjelleren var full av gamle ting.

I 35 søppelsekker fant filmskaperne dagbøker, brev, kassetter og papirer.

– Det var en absurd følelse. Alt var der. Fyren hadde ingen tilknytning til tingene, og ville helst ha plassen tilbake. Han ga oss alt sammen, sier Emilio Di Stefano til SVT.

Ifølge Di Stefano har de forsøkt å kontakte politiet og Palme-gruppen uten å få svar. Politiet har fortsatt ikke sett innholdet i de 35 posene, sier han.

Medier betalte for intervjuer

Petterssons papirer viser også at han fikk betalt store summer for å stille opp på intervjuer etter rettssaken.

SVT, DN, Strix og TV3 er blant mediene som betalte for intervjuer.

På mindre enn et år fikk han nærmere 300.000 kroner bare av produksjonsselskapet Strix.

Den kjente TV-journalisten Robert Aschberg, som var en av grunnleggerne av Strix, vil ikke si hvor mye de betalte for intervjuer med Pettersson, men innrømmer at han var en «seermagnet».

– Det er den harde sannheten. Jeg tror folk så på ham med en skrekkblandet fryd. Han likte jo å underholde mistanken om at han var morderen. Han gikk aldri hele veien, men veldig nærme stupet. Og kikket ned, sier Aschberg.