SVT: Svensk IS-kvinne arrestert, mistenkt for folkemord

Svenske myndigheter stod klare da kvinnene gikk av flyet.

– De ble møtt av politi og barna av sosiale myndigheter, sier utenriksminister Ann Linde til SVT.

Hun bekrefter at det er snakk om tre kvinner og seks barn.

Det var allerede utstedt arrestordre på to av kvinnene. Den tredje ble hentet inn til avhør.

– Vi har frihetsberøvet to kvinner på oppdrag fra påtalemyndigheten, som hadde fattet avgjørelse om å pågripe dem, sier Ola Österling ved Stockholmspolisen til Expressen.

Ifølge opplysninger til SVT er en av kvinnene mistenkt for krigsforbrytelse, folkemord og forbrytelse mot menneskeheten.

Kvinner i kø for å motta nødhjelp i Al Hol-leiren i Nord-Syria. Minst en av kvinnene som har komme til Sverige nå har oppholdt seg en tid i denne leiren, ifølge Expressen. Foto: Delil Souleiman / AFP

Expressen erfarer at de tre ankomne er en kvinne i 30-årene fra Vest-Sverige og to søstre fra Sør-Sverige.

Kvinnen fra Vest-Sverige skal, ifølge avisen, ha oppholdt seg både i Al Hol-leiren og senest i Roj-leiren.

Leirene er kjent for å være utrygge med svært dårlige levekår for både voksne og barn.

Les også: Dømt IS-kvinne får behandla anken sin

Les også: Fire norske IS-kvinner terrorsiktet

Utvist fra Syria

Kurdiske selvstyremyndigheter i Nord-Syria har lenge bedt myndighetene i Sverige og andre land om å hente hjem egne borgere som hadde tilsluttet seg terrororganisasjonen IS.

I likhet med mange andre land har Sverige vært negativ til dette.

De kurdiske myndighetene valgte derfor i juni å utvise flere svenske kvinner på livstid, sier representant for det kurdiske selvstyret Shiyar Ali til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Disse kvinnene har vært med i IS, og vi sa for noen måneder siden at de som vi ikke kan stilles for retten kommer til å utvises på livstid, fordi de utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Det var i juni over tjue svenske kvinner med over tretti barn i leire i Nord-Syria, ifølge svensk UD til Sveriges Radio.

Sveriges utenriksminister Ann Linde Foto: Burhan Ozbilici / AP

Svenske myndigheter har ikke løftet en finger for å hente kvinnene hjem, sier utenriksminister Ann Linde til SVT.

– Vi har ikke hentet noen kvinner i det hele tatt. De kvinner og menn som har tatt sine barn til terrorsekten og latt dem leve eller fødes der, i de skrekkelige omstendighetene, de får ta ansvar selv.

Hun sier Sverige likevel er forpliktet til å ta imot kvinnene og barna nå som de er utvist fra Nord-Syria, og at svenske myndigheter er opptatt av å ha kontroll på hvordan kvinnene og barna kom inn i landet.

– Både fordi det er veldig mange barn innblandet, men også for vår egen sikkerhet.

Les også: Terrortiltalt dømmes til 12 års fengsel for chatting: Anker

Les også: Biden advarer mot nye angrep mot flyplassen i Kabul

Mange etterforskes for krigsforbrytelser

Det pågår for tiden mellom 30 og 40 etterforskninger av svenske IS-medlemmer. Det opplyser politiets nasjonale operative avdeling til SVT.

I en pressemelding skriver Åklagarmyndigheten, at personer som vender hjem fra IS-kontrollerte områder kan ha gjort deg skyldig i lovbrudd som kan etterforskes i Sverige.

Dette gjelder internasjonale lovbrudd som krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Den svenske påtalemyndigheten understreker også at det pågår et internasjonalt arbeid for å sikre bevis for forbrytelsene.

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB

De vil ikke opplyse noe om konkrete saker.

Det vil heller ikke Sveriges innenriksminister Mikael Damberg.

– Jeg kan ikke bekrefte enkelte saker, sier han til SVT.

På et generelt nivå kan han likevel bekrefte at flere personer etterforskes for krigsforbrytelser.

– Vi har mange utredninger, både av personer som finnes i Sverige men også som finnes i disse leirene, sier han.