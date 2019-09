Svimte av i varmen i New York mens de ventet på Greta

– Jeg har vokst opp med astmaanfall og må ta tre medisiner om dagen, fordi jeg kommer fra kullstaten Indiana, som også er en av USAs mest forurensede byer. Det er på tide at våre folkevalgte står til ansvar for det.

Isabella Fallahi skriker i mikrofonen fra scenen foran 250 000 mennesker i Battery Park i New York.

Ungdommer i New York besvimte i varmen mens de ventet på Greta Thunberg. Foto: Bebeto Matthews / AP

Utholdenheten er imponerende. De har stått eller gått gjennom byen siden klokken 11, og nå står de tettpakket med bannerne sine i den stekende sola og buer når 16-åringen forteller om de folkevalgte i hjembyen hennes Indianapolis, og millionbeløpene de har mottatt fra oljelobbyen.

Enda en jente kommer på scenen for å holde en appell om politikernes ansvar og de unges framtid, men ingen kan høre hva hun sier.

Folk begynner å peke og rope: Medic, medic!

Jenta på scenen må pent ta en pause, mens helsepersonellet møysommelig snirkler seg vei inn i mengden for å finne stakkaren som har glemt å drikke nok vann.

En håndfull mennesker og vel så det får illebefinnende i trengselen, og klokka skal bli 1630 før hun som alle har ventet på endelig kommer på scenen.

Mange tusen ungdommer klimastreiket sammen Greta Thunberg i New York. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Thunberg samlet rekordmange

– Greta, Greta, Greta, Greta! Menneskehavet eksploderer i lyd, når den for tiden mest kjente svenskene i verden entrer scenen.

Omkring 4 millioner har streiket for klimaet denne fredagen, og Greta leser opp en rekke imponerende høye tall fra steder som London (100.000) og Berlin (270.000) og Australia (350.000).

– Dette er den største klimastreiken i historien, og alle burde være så stolte, for dette har vi fått til sammen.

Ifølge arrangørene av klimastreiken deltok 300.000 i New York. Klimaprotesten fredag kan være en av de største globale klimaprotestene i historien. Foto: Social Media / Reuters

Globalt deltok om lag fire millioner mennesker i klimastreikene fredag, 300.000 av dem i New York, ifølge arrangørene.

– Noen sier at vi ikke bør streike, men heller studere for å bli klimaforskere, så vi kan løse klimakrisen. Men innen da vil det være for sent, sier Thunberg fra scenen.

Men så må også hun ta en liten pause i talen sin, slik at helsepersonell får plukket opp nok en demonstrant som har nådd sin grense.

Greta Thunberg samlet tusenvis av ungdommer i verdens gater. Mandag møtes verdensledere til klimatoppmøte i New York. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP

– På mandag skal verdenslederne samles her i NYC til klimatoppmøte. Verdens øyne vil være på dem. De har en sjanse til å bevise at de stiller seg bak vitenskapen, fortsetter hun.

– Vi har ikke tatt til gatene og ofret vår utdannelse slik at de voksne og politikerne kan ta selfier med oss og fortelle oss at de virkelig beundrer engasjementet vårt. Vi gjør dette for å vekke lederne, og for å få dem til å handle. Vi fortjener en trygg fremtid. Vi krever en trygg framtid.

USAs svar på Greta

Utenfor FN-bygget kan ikke verdenslederne ha unngått å se 15 år gamle Alexandria Villaseñor om de har vært der på en fredag.

Greta Thunberg sammen med Alexandria Villaseñor. Sistnevnte er inspirert av Thunberg og demonstrerer foran FN-bygningen i New York hver fredag. Foto: Jorge Fuentelsaz

Inspirert av Greta Thunberg dropper hun skolen hver fredag, og tilbringer i stedet dagen utenfor den høye bygningen med bannere og slagord.

Hun er blant organisatorene bak folkehavet i New York denne fredagen. Og da Thunberg ankom byen med seilbåt i august, var Villaseñor der for å ønske henne velkommen.

– I dag var min 41. fredag der jeg har streiket for klimaet. Og jeg er så glad for at ungdommer fra hele verden var i New York i dag for å sende et budskap til verdens ledere om at vi må høre på vitenskapen, og sette i verk radikale klimatiltak nå. Vår fremtid, vår sivilisasjon, står på spill. Vi vil fortsette å streike til planeten er reddet, sier Villaseñor til NRK.

Denne fredagen kryr det av ungdommer med identisk engasjement som det svenske forbildet.

De har ikke tenkt til å gi opp. En etter en går de på scenen, de synger, rapper, roper eller taler om at de ikke kommer til å slutte å synge, rope, rappe og tale før politikerne har hørt dem.