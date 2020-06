Sveriges utanriksminister: – Stengde grenser risikerer å skape djupe sår

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Å stenge grensene risikerer å skape djupe sår, seier Sverige sin utanriksminister Ann Linde (S) til den svenske avisa Dagens Nyheter.

– Eg er bekymra for kor lenge vi vil ha desse såra, seier Ann Linde.

Verken norske eller danske styresmakter har opna grensene for Sverige etter koronautbrotet.

– Dei må ta den avgjerda dei meiner er viktige for å verne borgarane sine. Faktum er at dei har hatt eit mykje mildare utbrot enn det vi har hatt. Vi har forklart dei at vi har hatt ei veldig regional utvikling. I grenseområda er det slett ikkje som i Stockholm, seier Ann Linde til den svenske avisa Dagens Nyheter.

– I København er det til dømes betydeleg fleire døde enn i Skåne. Om ein samanliknar, har Skåne klart seg bra, medan København har klart seg dårleg.

Linde påpeikar at Sverige tillèt at danskar kan reise inn i Sverige.

– Men dei tillèt ikkje at skåningar får komme til dei, seier ho.

Uroleg for det nordiske samarbeidet

No fryktar den svenske utanriksministeren at det at Sverige vert halde utanfor skal skape varige sår.

– Eg er uroleg for at det nordiske samarbeidet skal bli negativt påverka, framfor alt i grenseområda, seier Ann Linde til den svenske avisa Dagens Nyheter.

– I fleire regionar har ein samarbeidd sidan 1950-talet. Heilt plutseleg blir det rivalisering og harde kjensler mellom folk der det ikkje har vore nokon grenser i det heile. Eg kan føle ein genuin bekymring for korleis det vil bli påverka, seier Linde.

Ho er særleg uroa for pendlarar, helsesamarbeid og næringsliv i grenseområda som er avhengig av opne grenser og tilreisande.