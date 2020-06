Sveriges statsminister: – Jeg mener ikke koronastrategien har mislyktes

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Svensker stenges nå ute fra flere land på grunn av smittesituasjonen i landet, og klassifiseres som et høyrisikoland å reise til.

Per nå ligger de på 5. plass i Europa over antall døde i forhold til antall innbyggere. Det er fire ganger flere enn alle nabolandene til sammen.

Så langt er det rapportert om 4874 dødsfall i Sverige, mot 242 i Norge.

Löfven: – Kan ikke trylle bort et virus

Søndag svarte Sveriges statsminister Stefan Löfven på smittehåndteringen i landet i SVT sitt program «Agenda».

– Mener du andre land tar feil når de dømmer Sveriges smitteverntiltak?

– Vi kommer ikke til å få en komplett evaluering av dette før etter krisen, og vi vet ikke hva slutningen blir. Men nå har vi færre på sykehus, færre som ligger på intensivavdelingen og færre som dør. Det går i riktig retning og vi har god dialog med andre land, svarer Löfven.

GRILLES: Sveriges statsminister Stefan Löfven spørres ut om koronastrategien til Sverige av programleder Nike Nylander under SVTs program Agenda. Foto: SVT

– Er du fornøyd med strategien slik den har fungert til nå?

– Vi har ikke den beste statistikken, men jeg mener ikke strategien vår har mislyktes. Man kan ikke bare se på én uke og ett resultat. Vi må sikre at helsevesenet har ressursene de skal ha og beskytte de i risikogruppen.

Han presiserer likevel at det er åpenbart at Sverige ligger dårligst an i Norden.

– Men når det er sagt har Sverige faktisk nå en overdødelighet som er normal for denne tiden på året.

– I Norge sier smitteverneksperter at så lenge det er høy smitte i et samfunn vil smitten komme inn på sykehjem. Hvorfor har ikke vårt mål vært å stanse smitten så langt det går?

– Ekspertene våre har sagt at det ikke går an å trylle bort et virus, og da måtte vi først og fremst ruste helsevesenet – som har gjort et fantastisk arbeid, i tillegg til å ruste intensivplassene.

Löfven innrømmer likevel at det er et problem at mange har dødd på sykehjem, men at det ikke handler om strategien.

– En undersøkelse fra kommuneregionene viser at 60 prosent har fulgte basale hygienerutiner, mens 40 prosent ikke har gjort det. Det er et problem som vi nå tar tak i.

På spørsmål om hva han tenker om ansvaret som statsminister for at smitten har spredd seg, svarer han gjentatte ganger at resultatene ikke er klare.

– Vi er midt opp i krisen ennå. Vi skal sette ned en kommisjon som skal se på dette, vi skal ha en gransking som skal få frem sannheten. Men vi vet for eksempel ikke hvordan reisemønsteret til Sverige var rett før utbruddet.

Nye reiseråd fredag: Åpner ikke for Sverige-ferie

Sverige utenriksminister: Urolig for nordisk samarbeid

Tidligere søndag fortalte den svenske utenriksministeren at hun er bekymret for at Sverige holdes utenfor samarbeidet med de nordiske landene.

– Jeg er urolig for at det nordiske samarbeidet skal bli negativt påvirket, framfor alt i grenseområdene, sa Ann Linde til den svenske avisa Dagens Nyheter.

Hverken norske eller danske styresmakter har åpnet grensene for Sverige etter koronautbruddet.

HER KAN DU REISE: Nordmenn kan nå reise til Finland, Island, Danmark og Gotland uten å havne i karantene når de kommer hjem. Men reiser du til Sverige må du i karantene. Foto: NRK

– De må ta den avgjørelsen de mener er riktig for å verne borgerne sine. Faktum er at de har hatt et mye mildere utbrudd enn det vi har hatt- Vi har forklart de at vi har hatt en veldig regional utvikling. I grenseområdene er det slett ikke som i Stockholm, sa Linde.