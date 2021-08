Stefan Löfven (64) går av både som partileder og statsminister i forbindelse med partiets landsmøte i november.

– Jeg har en viktig beskjed: I neste års valgkamp kommer sosialdemokratene til ledes av noen andre enn meg, kunngjorde Löfven i sin sommertale.

Statsministeren hadde informert sine partikolleger før kunngjøringen.

– Jeg har informert partiet om at jeg forlater stillingen min som partileder på partikongressen i november, og deretter også byttes ut som statsminister.

Sosialdemokraten sa videre at han varslet sin avgang nå for å gi tid til den som skal ta over som partiets nye leder når høsten kommer.

– Jeg er også overbevist om at en ny partileder vil gi partiet og arbeiderbevegelsen ytterligere ny energi, sier Löfven.

– Beslutningen har modnet over tid

64-åringen har vært aktiv i Socialdemokraterna helt siden han var 13 år og ble partileder i januar 2012. Han hadde da gitt seg som leder for det mektige fagforbundet IF Metall etter seks år og sagt ja til å bli partileder.

– Alt har sin slutt og jeg vil gi min etterfølger de aller beste forutsetninger, sier Löfven i talen.

Löfven har vært Sveriges statsminister siden 3. oktober 2014 og har ledet mindretallsregjeringer i to mandatperioder.

Beslutningen har modnet over tid, erkjenner Socialdemokraternas leder.

– Jeg har vært partileder i rundt ti år, statsminister i syv. Det har vært fantastiske år. Men alt har en slutt.

Da han møtte pressen etter å ha overraskende kunngjort sin avgang på slutten av sin sommertale i Åkersberga søndag erkjente Löfven at det ikke var en enkel avgjørelse.

– Det er ikke lett, men det er rett, sa Löfven.

Felt av mistillitsforslag

Löfven ledet fram til 28. juni i år en mindretallsregjering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet (MP), med støtte fra Liberalerna og Centerpartiet basert på den såkalte januaravtalen.

Regjeringen ble felt av et mistillitsforslag om leieboligmarkedet.

For under to måneder siden ble det klart at Stefan Löfven fikk ansvaret med å lede landet med sin regjering. Det parlamentariske grunnlaget var tynt og regjeringen ble godkjent med to stemmers margin i Riksdagen.

60 representerer stemte blankt for å «slippe fram» den sosialdemokratiske statsministeren, og det fremsto uklart hvordan Löfvens regjering skulle få godkjent det neste statsbudsjettet.

Det holdes ordinært riksdagsvalg i Sverige høsten 2022.