Sveriges statsminister blir sittande; to av tre ministrar innblanda i IT-skandalen går av

– Eg har overvegd ulike alternativ. Eg velg det som er best for landet, innleia statsministeren pressekonferansen torsdag med, og ramsa opp ei rekke reformer regjeringa har på tapetet og tenker å halde fram før neste års ordinære riksdagsval.

Han annonserte at to av dei tre ministrane som den borgarlege Alliansen har kome med mistillitsforslag mot kjem til å gå; Infrastrukturminister Anna Johansson og innanriksminister Anders Ygeman.

Forsvarsminister Peter Hultqvist blir sittande.

– Forsvarsministeren hadde ikkje ansvar

– Forsvarsminister i mi regjering er Peter Hultqvist, sa Löfven som ei understreking av at Hultqvist blir sittande, trass i Alliansens mistillitsforslag.

Leiar for Moderatarna, Anna Kinberg Batra, og resten av den borgarlege Alliensen, hovudopposisjonen til regjeringa, annonserte onsdag at dei ville stille mistillitsforslag til tre ministrar etter IT-skandalen. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Hultqvist har ikkje ansvar for dei delene av regjeringsapparatet som var innblanda i denne skandala, sa statsministeren som ei forklaring til kvifor han vil behalde forsvarsministeren, og kalla truslane frå Alliansen useriøse.

Löfven fortalte at Ygermann sjølv har valt å går av. Han rosar arbeidet han har gjort, og seier at han kjem til å foreslå at riksdagsgruppa utnemner han til gruppeleiar.

Også folkehelse-. omsorgs- og idrettsminister Gabriel Wikström forlet regjeringa, men av andre årsaker.

– Eg vil ikkje dra ut den politiske krisa i Sverige, sa Löfven og presenterte den nye konstellasjonen.

Morgan Johansson tek over annsvaret for innanriks, i tillegg til å behalde jobben som justisminister. Tomas Eneroth tek over som infrastrukturminister etter Anna Johansson , som er rekna for å ha det politiske hovudansvaret for IT-skandalen.

I tillegg blir Annika Strandhäll sosialminister, Helene Fritzon blir migrasjonsminister,

Blei skulda for å sette den nasjonale sikkerheita i fare

Den sosialdemokratiske mindretalsregjeringa har vore under hardt press etter det som no blir omtala IT-skandalen, som handlar om at Transportstyrelsen sette ut driften av sine IT-servarar til IBM i Irland våren 2015.

Saken har pågått i snart to år og allereie ført til avgang for etatens sjef, Maria Ågren, men har etter kvart fått større politiske ringverknader.

Det toppa seg onsdag då dei borgarlege opposisjonspartiene i Alliansen varsla mistillitsforslag mot tre statsråder.

Regjeringen har blitt skulda for å ikkje ha teke saka på alvor og sett sikkerheita til svenske innbyggarar i fare gjennom at sensitiv informasjon kan ha kome på avveges.

Statsministeren svara for regjeringa i ein pressekonferanse måndag, og lova at han vil gjere det vanskelegare å setje bort handsaming av sensitiv informasjon.