Sveriges statsepidemiolog: – Vi kan ikke bare se på dødstallene

Igjen må Sveriges statsepidemiolog svare på spørsmål om hvorfor antall koronadøde i Sverige ligger høyere enn i nabolandene.

– Antall døde er ikke det eneste vi kan se på, forklarer Anders Tegnell.

Uttalelsen kom under et intervju i SVT-programmet Helgestudion.

I Sverige ble dødstallene oppdatert lørdag ettermiddag. I løpet av det siste døgnet er det registrert 40 døde. Dødsårsaken oppgis å være smitte av koronaviruset.

Så langt er 2192 døde i Sverige under koronapandemien.

Det innebærer 217 døde per en million innbyggere i Sverige. Til sammenligning har Norge totalt 199 døde. Det gir 37 døde per en million innbyggere.

Fredag ble det registrert 131 nye dødsfall. I helgen kan det være etterslep i registreringen av de døde.

Mer enn bare dødstall

Den svenske statsepidemiologen mener det nå blir feil å vurdere om Sveriges strategi har fungert eller ikke. En slik kan vurdering kan ikke kun baseres på hvor mange som er døde av koronaviruset.

– Jeg tror at vi i ettertid, når vi får mer tid til å bedømme hvordan pandemien har rammet de ulike landene, kommer til å se på mer enn bare dødstallene. Det utgjør bare toppen av et isfjell og er kanskje ikke det viktigste, sier Anders Tegnell.

Han understreker samtidig at hvert eneste dødsfall er tragisk. Det handler ikke bare om den som dør av koronaviruset. Også pårørende og etterkommere blir rammet.

Svenske myndigheter har gjort flere tiltak for å forsterke helsevesenet slik at alle koronasmittede som trenger intensiv behandling kan få det. Foto: Johan Nilsson / TT

Omstridt strategi

Svenske myndigheter, og særlig statsepidemiolog Anders Tegnell, har fått omfattende kritikk for sin håndtering av koronapandemien. Den har også skapt internasjonale reaksjoner.

De fleste andre land har iverksatt omfattende og strenge tiltak. I Sverige har myndighetene lagt seg på en mildere linje med oppfordringer og rådgivning.

Anders Tegnell har i flere uker forsvart den svenske koronastrategien, men har fått kraftig kritikk fra flere hold. Foto: Jonathan Nackstrand

Flere svenske forskere og smitteeksperter mener den svenske strategien er feilslått. Kritikerne mener Sverige kan stå foran en tragedie. Det fryktes at et betydelig antall personer vil dø av koronaviruset.

Anders Tegnell har svart kritikerne med at han tror det blir flokkimmunitet i Stockholm allerede i mai.

Hans kritikere tror også det er mulig at det kan oppnås flokkimmunitet, men mener det som skjer er et farlig eksperiment. Unødvendig mange svensker vil dø før flokkimmunitet kan være en realitet.

Tegnell mener det ikke finnes noen øvre smertegrense.

– Har du en smertegrense for hvor mange som må dø før dere skjerper tiltakene?

– Vi regulerer våre regler og bestemmelser kontinuerlig for å få dem så effektive som mulig. Det finnes ingen smertegrense, det tror jeg ikke det finnes i noe land, sier Tegnell.

Svenske helsemyndigheter har underveis foretatt tilpasninger og innstramminger. Likevel er det færre og mindre inngripende tiltak enn i nabolandene.

– Jeg tror ikke at noen noe sted i verden kan være sikker på at man har valgt rett vei. Vi vet så lite om denne sykdommen som hele tiden overrasker gjennom sin uforutsigbarhet, sier Tegnell.

Avviser immunitet

Lørdag sendte Verdens helseorganisasjon (WHO) ut en uttalelse. Ifølge nyhetsbyrået Reuters kommer det frem at det foreløpig ikke kan dokumenteres at mennesker som er friskmeldte fra covid-19 ikke kan smittes på nytt. Det kan skje selv om de har fått påvist antistoffer

