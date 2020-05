Sveriges Radio: Eldre flyttes inn på koronarammede sykehjem

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Å flytte inn andre mennesker som også er skjøre, og det er ofte de som får plass på sykehjem, innebærer å utsette dem for livsfare, sier Ynge Gustafson.

Han er lege og seniorprofessor i geriatri ved Universitetet i Umeå.

I slutten av april innrømmet svenske myndigheter at de har mislyktes i å beskytte de eldre under den pågående koronakrisen.

KRITISK TIL EGEN HÅNDTERING: Sveriges sosialminister Lena Hallengren. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Nesten så mange som halvparten av de drøyt 3.000 koronarelaterte dødsfallene i Sverige til nå har funnet sted på sykehjem, skrev nyhetsbyrået TT denne helgen.

Til tross for det, får eldre flytte inn på sykehjem hvor det allerede er påvist koronasmitte, viser en granskning Sveriges Radio har gjennomført.

Dette skal ha skjedd både i Stockholm og Södermanland.

– Jeg syntes at det var rart at noen fikk flytte inn ettersom det var påvist koronasmitte på nesten hver avdeling, sier en ansatt ved et hjem i Stockholm.

I Stockholm er det påvist koronasmitte på over halvparten av byens 400 sykehjem. Det viser tall fra Folkehelsemyndighetene.

Nå anbefaler seniorprofessor Gustafson at ingen får flytte inn før man har kontroll på smitten.

– Ville skapt andre problemer

En inntaksstopp er ikke aktuelt, sier eldredirektøren i Stockholm.

TO METER: Svenskene blir bedt om å holde to meters avstand til hverandre. Dette bildet er fra Drottninggatan i hovedstaden Stockholm. Foto: Tt News Agency / Reuters

Patric Rylander viser til at det kunne ha resultert i at eldre som behøver sykehjemsplass, ikke hadde fått det.

– Men det er naturligvis noe vi får se på, men det hadde skapt andre problemer og utfordringer, sier Rylander til Sveriges Radio.

I den svenske hovedstaden forsøker de heller å flytte nye beboere inn på avdelinger hvor det ikke er påvist smitte, forteller eldredirektøren.

Det er imidlertid ikke uproblematisk.

I en undersøkelse svarer flere tiltalls hjem i Stockholm at nyinnflyttede utgjør den største smitterisikoen.

Flere av hjemmene mener at det var nettopp slik smitten kom inn.

Over 27.000 smittet

Så langt har 27.272 personer fått påvist koronasmitte i Sverige.

Totalt er 3.313 personer døde.

Sverige har valgt en annen tilnærming til koronakrisen enn mange andre land. Svenskene har i mindre grad stengt ned samfunnet.

Svenske myndigheter har oppfordret folk til å ikke flokke seg sammen, men skoler, frisørsalonger, butikker og restauranter og barer er åpne.