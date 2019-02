Sveriges Kina-ambassadør kalt hjem og granskes etter hemmelig møte

Angela Gui er datteren til forleggeren Gui Minhai. Han forsvant fra sin feriebolig i Thailand i 2015. Senere stod han fram på kinesisk TV og fortalte at han frivillig hadde reist til Kina for å sone sin straff for en trafikkulykke. Verken datteren eller andre i bekjente av ham hadde hørt om noen slik ulykke.

Etter to år i fengsel fikk Gui Minhai husarrest. I fjor ble 53 åringen arrestert og fengslet på nytt da han var på vei til en lege i den svenske ambassaden i Beijing.

På Twitter har Angela Gui lagt ut det siste bildet av seg selv og faren før han forsvant.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Skulle ikke snakke med mediene

Angela Gui har kjempet i mediene og i møter med politikere for å få sin far løslatt. Hun har også vært i den amerikanske Kongressen for å tale hans sak. I et blogginnlegg forteller hun om møtet i Stockholm i januar, dit hun dro etter invitasjon fra Sveriges ambassadør til Kina, Anna Lindstedt.

Angela Gui skriver om det hemmelige møtet på bloggen sin.

Til stede på møtet var Lindstedt og to kinesiske næringslivsledere. Kineserne bad henne om ikke å snakke med mediene om sin far. Det skulle gjøre det enklere å få faren løslatt. Mennene sa de hadde kontakter i Det kinesiske kommunistpartiet.

– Du må stole på meg, ellers er det ikke sikkert at du ser din far igjen, skal en av mennene ha sagt ifølge bloggen til Angela Gui

De skal også ha sagt at dersom hun fortsatte med å kontakte mediene, ville det kunne skade ambassadør Lindtsteds karriere.

Gui Minhai drev et forlag som ga ut bøker med kritikk av, og rykter om kinesiske ledere, blant andre president Xi Jinping. Selv skrev han en bok presidentens kjærlighetsliv. Foto: Kin Cheung / Ap

Har opptrådt feil, sier svensk UD

– Vi har skaffet oss en oversikt over hva som har hendt. Vi skal etterforske saken, men kan allerede nå konstatere at ambassadøren har opptrådte uriktig, sier pressesjef Patric Nilsson i det svenske utenriksdepartementet.

UD kjente ikke til møtet mellom kineserne og Angela Gui, sier Nilsson til SVT Nyheter.

Den svenske etterretningstjenesten, SÄPO, har satt i gang sin egen gransking av saken.

Kongen droppet Kina-tur

Sveriges kong Carl Gustav skulle etter planen besøke Kina på slutten av fjoråret, men besøket ble brått avlyst. Ifølge SVT hadde svensk UD og hoffet ønsket å se tegn på en snarlig løslatelse av Gui, dersom kongen gjennomførte sitt besøk i Kina.

Men ifølge flere svenske medier var det et intervju med Kinas ambassadør til Sverige, Gui Congyou, i november i fjor som førte til at reisen ble avlyst.

I intervjuet med Svenska Dagbladet angrep han den svensk-kinesiske forleggeren og sa at det er en politisk agenda bak kritikken mot Kina.

Det svenske hoffet oppga imidlertid den svenske regjeringskrisen som årsaken til at turen ble avlyst.

Skrev om presidentens angivelige elskerinner

Forleggeren og forfatteren Gui Minhai flyktet til Sverige etter at studentprotestene i Kina ble slått ned i 1989. Han har skrevet og gitt ut flere bøker om Kina.

Selv har han, ifølge Wikipedia, sagt at en av bøkene om Kinas president kan være en viktig grunn til at han er så mislikt av kinesiske myndigheter.

Den har titlene: «Xi Jinping og hans elskerinner»

– Må gå av som ambassadør

Svenske opposisjonspartier er svært kritiske til ambassadør Anna Lindstedt

Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt krever at ambassadør Anna Lindstedt må gå av. Foto: Stina Stjernkvist/TT / NTB Scanpix

– En svensk ambassadør har gått i et diktaturs ærend og forsøkt å kneble datteren til en svensk borger som er fange i Kina. Det er en uhørt skandale, sier Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt til SVT Nyheter. Han mener at ambassadøren må gå av.

Opposisjonen på høyresiden er også kritisk:

– Dette er alvorlig og oppsiktsvekkende. Svenske myndigheter skal ivareta borgernes interesser, ikke motarbeide dem, skriver Moderaternas utenrikspolitiske talsmann, Hans Wallmark, i en uttalelse til avisa Expressen.

Den svenske parlamentarikeren, Håkan Svenneling, fra Vänsterpartiet har nominert Angela Gui til Nobels fredspris. Han mener hun bidrar til å heve verdenssamfunnets bevissthet om at den kinesiske regjeringens bruker bortføringer og arrestasjoner for å kneble sine kritikere.