– Vi har kommet til et punkt der Sverigedemokraterna bevisst skader Sverige ved å lyve om oss i internasjonale medier, sier justisminister Morgan Johansson fra Socialdemokraterna til TT.

REAGERER: Sveriges justisminister Morgan Johansson

Utspillet han sikter til er et debattinnlegg skrevet av SD-lederen Jimmie Åkesson og partiets parlamentariske leder Mattias Karlsson, som står på trykk i den amerikanske storavisen The Wall Street Journal. Der skriver de svenske politikerne at Trump har rett i sine påstander om Sverige.

«Trump har rett»

NEGATIV TIL SVERIGE: Den amerikanske presidenten Donald Trump

Johansson er spesielt opprørt over SDs påstand om at personer som har kjempet for IS, "tas imot med åpne armer av vår sosialistiske regjering".

I innlegget skriver de to politikerne at Trump forstår situasjonen i Sverige.

– Sverige har siden 2014 tatt imot flere flyktninger per innbygger enn noe annet europeisk land. 80 prosent av dem som kom i 2015, hadde ikke pass eller ID. Flertallet kom fra muslimske land, skriver de og kobler innvandringen til sosial uro, opptøyer og kriminalitet.

Trump-effekt

Innlegget er skrevet etter at Sverige har fått oppmerksomhet verden over som følge av at Trump i helgen trakk fram Sverige som et negativt eksempel på hvordan det går når innvandringen er stor. Presidenten har også tatt Twitter i bruk for å omtale Sverige.

I talen så Trump ut til å referere til en konkret hendelse som hadde skjedd i Sverige kvelden før, men det viste seg senere at han snakket om en TV-reportasje på Fox News. Senere har svenske medier faktasjekket reportasjen og funnet flere feil og overdrivelser.

Den svenske justisministeren framholder at SDs innlegg gir et feilaktig bilde av Sverige som et spesielt voldelig land, noe han mener kan få økonomiske konsekvenser og skade svensk næringsliv.

Som svar på kritikken vil regjeringen nå gi så mange intervjuer som mulig med utenlandske medier, samt skrive et eget debattinnlegg i Wall Street Journal i løpet av de nærmeste dagene, ifølge Johansson. Der kommer regjeringen blant annet til å hevde at det ikke finnes noen "no go"-soner i Sverige.

Kongen forsvarer pressen

FORSVARER MEDIENE: Kong Carl Gustaf

Etter Trumps Sverige-uttalelse har også kong Carl Gustaf kommet på banen. Onsdag besøkte han Malmö sammen med dronning Silvia og Canadas generalguvernør, og i et intervju med Sydsvenskan tar han både pressen og svensk integrasjonspolitikk i forsvar.

Ifølge kongen er det behov for seriøse medier som kan håndtere kildekritikk, men også historier om at Sverige er mer enn vold og drap.

– Det er viktig at man også gir gode eksempler. Det er meget god utvikling og god forskning, som vi ikke engang kjenner til her i Sverige. På høyskolen i Malmö gjøres det for eksempel mye god forskning om integrasjonsspørsmål, sier kongen.