Sverigedemokraterna nekter SVT å komme på valgvake

Det er Sverigedemokraternas lokallag i Västerbotten, i det nordlige Sverige, som sier det ikke lenger har tillit til SVT, skriver Norran.

Krangelen mellom Sverigedemokraterna og SVT begynte da tv-kanalen tok avstand fra Åkessons uttalelser om innvandrere og arbeidsmarked i fredagens partilederdebatt.

SD krevde en unnskyldning, men fikk ingen. Dermed bestemte partiet seg for å ikke delta i noen debatt eller stille til intervju hos SVT i dag.

Her er den omstridte uttalelsen og SVT som tar avstand fra den. Du trenger javascript for å se video. Her er den omstridte uttalelsen og SVT som tar avstand fra den.

– Har ikke tillit til SVT

Partiet tar mangel på beklagelse fra SVT og mangel på en korrigering av uttalelsene fra SVT som mangel på ambisjoner om å sikre korrekt informasjon fra partiet.

– Dette betyr at distriktet SD Västerbotten ikke har tillit til at SVT kan rapportere fra vår valgvake, heter det i pressemeldingen.

SVT skiftet ut lederen for valgdekningen etter kritikken. Bakgrunnen er at programsjefen, Eva Landahl, hadde likt to SD-kritiske innlegg på Twitter, melder Sveriges Radio. Divisjonssjef Anne Lagercrantz sier SVT fremdeles står bak beslutningen om å ta avstand fra Åkessons uttalelser fredag kveld.

Venter valgthriller

Klokka åtte åpnet valglokalene og dermed er det mange mener et thriller-valg i gang. De første valgdagsmålingene er ventet når valglokalene stenger klokken 20 søndag kveld, og et par timer senere vil foreløpige mandatfordelinger foreligge. Men vil trolig ta tid før vi får vite hvem som skal styre Sverige de neste årene.

Ifølge meningsmålingene er det ingen av blokkene som kommer til å få flertall. I tillegg har alle partiene sagt at de ikke vil samarbeide ved Sverigedemokraterna.