Sverigedemokraterna fremmer mistillit mot Stefan Löfven

Sverigedemokraterna brukte første mulighet etter sommerferien til å skape trøbbel for statsminister Stefan Löfven. Under en debatt om migrasjonspolitikk ved starten av høstsesjonen i den svenske riksdagen, varslet SD-representant Paula Bieler at partiet fremmer et mistillitsforslag mot statsministeren for hans håndtering av den svenske IT-skandalen.

– Har ikke innsett alvoret

Sverigedemokraterna mener Löfven ikke har tatt ansvar som leder, og at han ikke har innsett alvoret i IT-skandalen som rystet Sverige i sommer.

– Stefan Löfven har fortsatt ikke sparket forsvarsminister Peter Hultqvist etter at skandalen. Derfor har han som statsminister ikke tatt det nødvendige lederansvar, sier Paula Bieler til SVT.

Mistillit til statsministeren er det mest alvorlige våpenet opposisjonen i den svenske riksdagen besitter. Et mistillitsforslag mot statsministeren leder automatisk til at hele regjeringen må gå av dersom det får flertall. Mye tyder på at det ikke vil skje. Men helt sikkert er det ikke.

Identiteter på avveie

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er IT-skandalen ved den svenske Transportstyrelsen som ble rullet opp i sommer. I slutten av juli ble det klart at utenlandske IT-arbeidere hadde tilgang på sensitive opplysninger, blant annet hele det svenske førerkortregisteret og informasjon om broer, tunneler, veier og havner i Sverige.

Også identiteten til hemmelige svenske agenter kan ha kommet på avveie etter utflaggingen av de svenske IT-systemene.

Opposisjonen i den svenske riksdagen reagerte kraftig på opplysningene og fremmet mistillit mot tre ministre i Stefan Löfvens regjering. Konflikten endte den gang med at Löfven sparket infrastrukturminister Anna Johanssen og innenriksminister Anders Ygeman. Forsvarsminister Peter Hultqvist nektet Löfven å kvitte seg med. Statsministeren mente han var uten skyld i saken.

Får trolig ikke flertall

For å felle regjeringen må Sverigedemokraternas mistillitsforslag få støtte av et flertall av riksdagens 349 representanter. Svært lite tyder på at Löfven er truet nå, men situasjonen kan endre seg.

Den borgerlige alliansen som dominerer opposisjonen mener mistillitsforslaget kommer for tidlig. Partiene vil vente på konklusjonen fra konstitusjonskomiteen i riksdagen som gransker saken. Den er først ventet i mai neste år, men viser den at Stefan Löfven har visst mer enn han har innrømmet så langt kan spørsmålet om mistillit igjen bli høyaktuelt.

– Vi kommer ikke til å støtte et mistillitsforslag mot statsministeren nå. Vi har ikke nok informasjon for å berettige det, sier leder i Centerpartiet Annie Lööf.

Følger Löfven inn i valgkampen

Sikkert er det at IT-skandalen vil forfølge statsminister Stefan Löfven helt inn i valgkampen foran riksdagsvalget neste høst. Alliansens mistillit mot forsvarsminister Peter Hultqvist står fast, og statsministeren kan måtte kjempe hardt for å beholde ham. Faller konstitusjonskomiteen ned på at Stefan Löfven har opptrådt kritikkverdig i forbindelse med IT-skandalen, kan Alliansen fremme mistillit mot ham og regjeringen. Det kan føre Sverige ut i et politisk kaos, bare uker før valget 2018.