Sverigedemokraterna får ingen unnskyldning fra SVT

Etter partilederdebatten på SVT fredag kveld, tok den svenske kringkasteren avstand fra en uttalelse SD-leder Jimmie Åkesson kom med i programmet. SVT kalte denne uttalelsen «grovt generaliserende»:

– Vi må stille oss selv spørsmålet – hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få jobb. Jo, fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige, og da er det vanskelig å få jobb. Da må man få forutsetningene for å bli svensk.

Se Jimmie Åkesson og SVT ta offentlig avstand fra Åkessons uttalelse etter debatten.

Det fikk Sverigedemokraterna til å tenne på alle plugger.

Vurderer å droppe SVT

– Det er en skandale. At SVT velger å ta stilling mot et partis innvandringspolitikk to dager før et valg er en skandale. det er ikke SVT sin rolle, sa partiets pressesjef på vei inn til et møte med SVT lørdag formiddag.

En time senere kom han ut fra møtet. Da hadde han ikke fått noen beklagelse.

– Uttalelsen er ikke krenkende. Nå tror jeg folk kommer til å miste tilliten til public service-medier. Det er ikke deres oppgave å vurdere enkelte politikeres uttalelser på den måten, sa pressesjef Henrik Vinge.

Han sier de vil anmelde SVT til svensk PFU og sier de nå vil vurdere om Sverigedemokraterna skal delta i valgvaken til den svenske kringkasteren.

– SVT sa det hadde vært en vanskelig beslutning og at de skjønte av mange satte spørsmålstegn ved den, man forsto kritikken, sa Henrik Vinge.

– Kommer dere til å boikotte sluttdebatten?

– Det er ikke opp til meg å avgjøre. Den beslutningen skal tas i ettermiddag.

SVT ønsker en vurdering

Divisjonssjef for nyhetene i SVT, Ann Lagerkranz, snakket også med pressen etter møtet og bekreftet at det ikke var noen lett beslutning å ta, men sa at hun støtter den.

Ann Lagerkranz i SVT syns det er leit hvis Sverigedemokraterna nå vil boikotte sendingene deres. Foto: Petter Oulie-Hauge / NRK

– Vi mener det var riktig å markere, men vi ser fram til å få avgjørelsen vurdert. Det finnes ikke mye praksis på dette området. Vi forsøker å følge et regelverk som sier vi skal ta avstand fra grove generaliseringer. Nå blir det opp til granskningsnemden å bedømme om det er gjort feil, sa Lagerkranz.

Hun sier det er leit hvis Sverigedemokraterna nå bestemmer seg for å boikotte SVT.

– Som alle de andre partiene er de varmt velkomne.

Tidligere felt for ikke å ha tatt avstand

Eva Landahl, som er programsjef og ansvarlig redaktør for valgprogrammet, understreker i et blogginnlegg på nett at TV-kanalen har tatt avstand fra uttalelsen og ikke fra partiet Sverigedemokraterna.

– Uttalelsen er generaliserende og peker på innvandrere som en gruppe som ikke er svensker og som ikke passer inn i Sverige, skriver hun.

Bakgrunnen for markeringen er demokratiparagrafen i tv- og radioloven, som gjelder alle svenske etermedier.

SVT har tidligere blitt felt i Granskningsnämnden, som er svenske mediers svar på Pressens Faglige Utvalg (PFU), for ikke å ha tatt avstand fra generaliserende uttalelser fra politikere, skriver Aftonbladet.