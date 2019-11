Sverigedemokratene: Bare svenske borgere skal kunne låne bøker på biblioteket

I en innstilling til Riksdagen, Sveriges lovgivende forsamling, foreslår Sverigedemokraterna (SD) at personer som ikke har svensk statsborgerskap skal nektes adgang til enkelte bibliotektjenester, som å låne bøker.

Aron Emilsson, riksdagsrepresentant og kulturpolitisk talsmann for SD, sier til det svenske fagtidsskriftet Biblioteksbladet at man ikke vil nekte noen adgang til å bruke bibliotekenes lokaler.

Samtidig er Emilsson tydelig på at sentrale tjenester skal være forbeholdt svenske statsborgere.

– Det er delvis et prinsipielt forslag. Om man ser på bibliotekene som en del av den skattefinansierte velferden, så er det rimelig å se på hvilke grupper som ikke er med på å solidarisk finansiere systemet, og knytte bestilling og utlåning til statsborgerskap, Emilsson.

– Skal ikke gjelde turister

Emilsson forklarer at statsborgere i andre nordiske land fortsatt skal få låne bøker, og trolig også turister. Det er foreløpig uklart hvilke regler som skal gjelde for personer som har kommet til Sverige for å jobbe og har oppholdstillatelse.

– Det skal ikke påvirke turister, og naturligvis ikke utenlandske studenter, og fremfor alt ikke «nordiske statsborgere». Det handler om at vi i større grad vil se på bibliotekene som en del av vår velferd, sier Emilsson.

Biblioteksbladet påpeker overfor Emilsson at det finnes personer med oppholdstillatelse som betaler skatt, og personer med statsborgerskap som ikke betaler skatt.

På bakgrunn av det spør fagbladets journalist hvorfor det er naturlig å knytte bibliotektjenester til statsborgerskap.

– Vi har utformet forslaget i generelle termer. Vi vil se hvilke tjenester og hvilke tilfeller som kan bli aktuelle. Vi vil ha en utredning om dette, sier Emilsson.

Miljøpartiets kultur – og demokratiminister Amanda Lind reagerer kraftig på forslaget. Foto: Kristian Pohl / Pressebilde

– Viktig for nyankomne

I forslaget fremgår det også at SD mener at personer som ikke har svensk som morsmål, ikke lenger skal være en» prioritert gruppe» når det kjøpes inn litteratur.

Miljøpartiets kultur – og demokratiminister Amanda Lind kaller SDs sier til SVT at hun synes SDs forslag er «ubehagelig og merkelig».

– Vi har mennesker som har bodd i Sverige lenge, som ikke har statsborgerskap, og det virker veldig merkelig å nekte dem tilgang til visse bibliotektjenester. Vi vet også hvor viktig bibliotekene er for nyankomne og asylsøkere når det gjelder å lære seg det svenske språket og bli en del av samfunnet, sier Lind.

Dagsavisen omtalte SDs forslag først i Norge. Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier til avisa at forslaget er «skremmende».

– Forslaget fra Sverigedemokraterna bryter med alt bibliotekene er og skal være: Åpne for alle, tilgjengelige, og med lav terskel for å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle, sier Hansen.

Jimmie Åkesson og samboer Louse Erixon, som også er SD-politiker, i forbindelse med Riksdagsvalget i 2014. Foto: JONAS EKSTROMER

– Nei til «menskunst»

Bakgrunnen for diskusjonen er en konflikt i den svenske byen Sölvesborg, der Sverigedemokraterna har havnet i maktposisjon

SD-partileder Jimmie Åkessons samboer Louse Erixon sitter i kommunestyret i Sölvesborg, som også er Åkessons hjemkommune.

Her har Sverigedemokraterna blant annet forsøkt å få formuleringer om at litteratur skal være tilgjengelig på alle elevers morsmål strøket fra planene for byens bibliotek.

I august la Samstyret i Sölvesborg fram en handlingsplan på 220 punkter. Planen inneholdt blant annet nye flaggregler, som innebærer at kun kommuneflagget og det svenske flagget skal kunne heises på taket til rådhuset.

Andre flagg, som regnbueflagget, er forbudt. I tillegg inneholder handlingsplanen et forslag om å henvise innvandrere til andre kommuner, eller å innlosjere dem i campingvogner.

I punkt 196 i handlingsplanen heter det også at Sölvesborg kun skal kjøpe inn «tidløs og klassisk kunst som gir uttrykk for og harmoniserer med kommunens historie, lokale identitet og fysiske miljø».

– Vi kommer til å kjøpe sånn kunst som tiltaler det store flertallet innbyggere, men det er klart om du vil ha «menskunst» hjemme ved matbordet, så synes jeg at du skal kjøpe den og ha den der, sa Rolf Hans Berg (SD) til SVT Kulturnyheterna.