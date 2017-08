Sverige: Overlevde seks år i fangenskap hos Al Qaida i Mali

– Jeg forventet aldri at Sverige skulle gjøre noe for å få meg fri, sa Johan Gustafsson under en pressekonferanse torsdag i Sverige.

Han ble løslatt 26. juni i år etter seks år i fangenskap hos Al Qaida i Mali. 42-åringen var på motorsykkeltur gjennom Afrika da han ble bortført i Timbuktu.

– Jeg er veldig glad for å sitte her i dag. Jeg hadde ikke alltid troen på å få komme hjem igjen, uttalte han på pressekonferansen torsdag. Det er første gang han uttaler seg til media om fangenskapet.

Han uttalte på pressekonferansen at han aldri ønsket at noen skulle etterkomme kravene fra organisasjonen til å betale løsepenger for ham.

I byen Timbuktu i det afrikanske landet Mali ble Johan Gustafsson kidnappet 26. november 2011. 26 juni i år ble han løslatt.

– Skulle aldri reist til Timbuktu

Gustafsson forteller at han aldri skulle reist til Timbuktu, men at det ikke var noen

reiseanbefalinger som advarte mot å reise til Mali.

– Ut ifra hva jeg forstod fantes det igjen advarsler mot å reise til landet, men hadde jeg kjent til det hadde jeg aldri reist dit.

Johan Gustafsson i 2011 sammen med de to andre gislene fra Sør-Afrika og Nederland. Foto: - / AFP

Den 4 oktober 2011 setter Johan Gustafsson seg på motorsykkelen i Stockholm. Planen er å kjøre hele veien ned til Sør-Afrika. Knappe to måneder senere blir han kidnappet på en restaurant i Timbuktu den 25. november sammen med en sørafrikaner og en nederlender, ifølge svenske Expressen.

En tysker som var med i følget ble skutt og drept av kidnapperne, som tilhører den nordafrikanske Al Quida-grenen AQIM.

Konverterte til islam

– Den første tiden var veldig tøff. Vi kom dit helt forslått etter å ha ligget på lasteplanet. Vi var naturligvis i sjokk. Vi fikk hva vi trengte, men vi ble behandles iskaldt.

Etter en tid i fangenskap ba Gustafsson kidnapperne om å få konvertere til islam, noe han trodde ville gi han fordeler og vinne tid.

Etter konverteringen ble oppholdet i fangenskap lettere for svensken. Han ble ikke lenger lenket om natten, og han unne bevege seg fritt i leiren.

– Det var en rar situasjon, vi kunne ikke direkte prate med hverandre. Men jeg ba med dem og spiste med dem, jeg gjorde akkurat det samme som de gjorde, forteller Gustafsson.

Et bilde fra en gisselvideo som viste Johan Gustafsson og Stephen Malcolm McGown fra Sør-Afrika som også har blitt løslatt. Foto: - / AFP

Da friheten endelig kom ble det en uventet forandring for svensken.

– Der er en enorm lettelse, men det ikke den der gleden. Jeg er litt trøtt. Der var veldig uventet helt enkelt, jeg hadde vent meg til et liv i ørkenen, livet i en krigssone og livet som fange.

Han vet ikke hva livet bringer fremover men håper på å komme seg tilbake i jobb.

– Jeg vil takke alle som har sendt meg en tanke under min tid i fangenskap, sier Gustafsson.