Sverige: Krangler om munnbind på jobb

Bibliotekansatte i Kungsbacka er redde for å gå på jobb. Årsaken er at bibliotekarene mener de har blitt nektet å bruke munnbind på arbeidsplassen.

Det har skapt uro. Blant bibliotekarene er det flere som er bekymret. De opplever at det er mange besøkende som ikke respekterer anbefalingene om å holde avstand. Det skaper uro og frykt.

De ansatte er redde for å bli smittet av koronaviruset.

Kia Andersson er bibliotekar og tillitsvalgt i Kungsbacka. Hun hevder at bibliotekansatte ikke har fått lov av sin arbeidsgiver til å bruke munnbind på jobb. Foto: SVT

– Mange av mine kollegaer er urolige fordi vi kommer for nære. Vi har et skilt, men det er ikke alltid avstanden respekteres. Det kan bli trangt mellom hyllene. Vi har også noen små bibliotek der det er trangt, forteller Kia Andersson til SVT.

Hun er tillitsvalgt og bibliotekar i Kungsbacka.

Ifølge bibliotekarene har de flere ganger kommet med ønsker om å få bære munnbind når de er på jobb.

Det hevder de har blitt avvist av arbeidsgiveren som er Kungsbacka kommune.

Vil beskytte seg selv

– Vi mener at vi kan beskytte både oss selv og våre besøkende på en bedre måte hvis vi hadde fått lov til å bruke munnbind, forteller Andersson.

Kungsbacka kommune har foreløpig nektet dem det, ifølge bibliotekarene.

De bibliotekansatte har tilbudt seg å anskaffe munnbind for egen regning. Også dette har blitt avvist av kommunen.

Bibliotekarene oppfatter det slik at de ikke får bruke munnbind på arbeidsplassen.

– Det føles rart. Vi forsøker å ta vår del av samfunnsansvaret. Det har jo blitt sagt av helsemyndighetene at alle har et personlig ansvar for å forhindre smittespredning, sier Andersson.

Forsvarer avgjørelsen

Ulrika Granfors er avdelingsleder i Kungsbacka kommune. Hun forklarer hvorfor kommunen ikke ønsker at bibliotekarene skal bære munnbind på arbeidsplassen.

– Man må tenke over dette i et litt videre perspektiv. Det handler ikke bare om å ta på seg et munnbind. Det handler også om å velge riktig munnbind og få opplæring i hvordan det brukes. Når et munnbind med eventuell smitte skal kastes, hvordan skal det gjøres? Det har vi ikke tatt ansvar for som arbeidsgiver siden vi mener det ikke er behov for beskyttelsesutstyr der, sier Granfors til SVT.

Ulrika Granfors fra Kungsbacka kommune mener det er flere betenkeligheter med å la bibliotekarene få bruke munnbind på jobb. Foto: SVT

Granfors sier at kommunen følger de nasjonale retningslinjene som er kommet fra svenske helsemyndigheter.

– Nå er det jo ikke et påbud om å bære munnbind. Ut fra de risikoanalyser vi har gjort, så er det ikke anledning til å gå med slikt beskyttelsesutstyr. Vi har bedt dem om å holde avstand til hverandre og til våre besøkende. Det er årsaken til at jeg mener det ikke er noen grunn til å ha beskyttelsesutstyr på biblioteket, svarer Granfors.

I en pressemelding sendt ut mandag presiserte kommunen at de ikke har nektet bibliotekarene å bære munnbind. De står fast på at de som arbeidsgiver ikke ønsker å anskaffe slikt utstyr.

Til tross for påminnelser om å holde avstand så er smittespredningen fortsatt større i Sverige enn i andre nordiske land. Foto: Amir Nabizadeh / TT NYHETSBYRÅN

Sendt hjem fra jobb

Også andre steder i Sverige har det oppstått konflikter på arbeidsplasser om bruk av munnbind.

I Göteborg ble en førskolelærer sendt hjem fra jobb fordi hun forlangte å få bruke munnbind.

Kvinnen har astma og er bekymret for egen helse. Hennes samboer tilhører en risikogruppe.

Ifølge Göteborgs-Posten risikerer kvinnen nå å bli oppsagt.

Hun nekter å møte opp på arbeidsplassen hvis hun ikke får bruke munnbind der.

Hennes arbeidsgiver mener hun er borte fra jobb uten gyldig grunn.

Også i Halmstad kommune har det vært konflikter. Der ble det i utgangspunktet lagt ned et forbud mot å bruke munnbind innendørs på skolene. Forbudet ble kraftig kritisert og måtte endres etter noen dager, ifølge Expressen og SR.

Bruk av munnbind har vært omstridt i Sverige gjennom hele pandemien. Flere har fortalt hvordan de har blitt spyttet på og trakassert fordi de har båret munnbind.

Innfører vaksinepass

I går meldte svenske helsemyndigheter om 124 koronarelaterte dødsfall.

Ifølge Folkhälsomyndigheten er da 11.939 svensker, basert på gårsdagens oppdateringer, døde av koronaviruset.

Sveriges sosialminister Lena Hallengren ønsker å innføre et vaksinepass i Sverige. Foto: Jessica Gow/TT / NTB

Torsdag ble det klart av myndighetene vil innføre et vaksinepass. Det betyr en digital løsning for et såkalt vaksinasjonssertifikat.

Det skal være en «kvittering for at du har mottatt sprøyten, kanskje en mulighet til å reise til utlandet», sa sosialminister Lena Hallengren under en pressekonferanse.

I Norge er det registrert 74 nye smittetilfeller og 0,6 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene 420 smittede og 11,2 døde i Sverige. 143 smittede og 5,1 døde i Danmark. 88 smittede og 1,0 døde i Finland. 11 er smittet og ingen registrert døde på Island.