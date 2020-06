Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bortsett fra jul, er midtsommer den viktigste feiringen i den svenske kalenderen. Da spiser vi og skåler til solen går opp, skriver Visit Sweden.

Nå er det frykt for at løssluppenheten i byen Söderhamn øst i Sverige skal spre seg. Det var der flere tenåringer lekte seg med å føre mat fra munn til munn under en avslutningsfest.

– Dette er et utbrudd som viser at vi ikke lenger klarer å holde samme avstand til hverandre som vi kunne tidligere.

Det sier smittevernansvarlig i regionen Gävleborg til nettavisa helahälsingland.se

Avsluttet videregående skole feires her i Stockholm. Nå viser det seg at slike fester kan ha ført til økt smitte i samfunnet. Foto: TT NEWS AGENCY

Det er registrert 30 tilfeller av smitte blant elever og deres familier etter denne hendelsen som skjedde på et utested, opplyser Ehrenborg.

Unge på sykehus for første gang

Mange fester for å feire avslutningen ved Sveriges gymnasskoler var lenge avlyst. Men etter hvert ble det lettet på smitteverntiltakene rundt disse festene, som tilsvarer russetiden i Norge. Region etter region åpnet opp for dette, skriver SVT.

Byen Motala, som ligger mellom Stockholm og Göteborg, var først ute med å tillate feiring. Nå ser smittevernmyndighetene en økning i koronasmitte blant ungdommer.

Begeistring etter skoleslutt ved Nacka Gymnasium i Stockholm 3. juni i år. Foto: Jessica Gow / AP

– Vi ser flere positive prøvesvar fra aldersgruppen 15 til 19 år fra området rundt Motala. Vi har også hatt flere tilfeller av innleggelse på sykehus av personer under 18 år, noe vi ikke har sett tidligere. Det sier Rickard Lundin, som er sjef for helsetjenesten i regionen.

Midtsommerfeiring på Skansen i Stockholm 2017 Foto: Pressens Bild (code 252)

Han tror at de mange skoleavslutningene kan ha ført til at smitten har spredt seg.

Han tror også at lettelsene i restriksjonene og det fine været kan ha gjort sitt til at spredningen av koronaviruset har økt.

Advarsel fra Tegnell

Det går mot den varmeste midtsommerkvelden på 50 år melder svenske meteorologer. Alt ligger til rette for en gedigen fest, men nå frykter svenske smittevernmyndigheter at de mange sammenkomstene landet rundt skal spre mer smitte i samfunnet.

– Unngå store fester. Faren er ikke over, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Statsepidemiolog Anders Tegnell på en av hans mange pressekonferanser, her fra 3. juni. Foto: Anders Wiklund / Anders Wiklund/TT

Tegnell viste på pressekonferansen torsdag til flere tilfeller av det han kalte «flekkvise» oppblomstringer av smitte. To av dem er ovennevnte økning av smitte blant studenter og ungdommer i Motala og Söderhamn.

Et annet er utbruddet blant gruvearbeidere i Gällivare i Norrland. Gruvearbeidere beskylder arbeidsgiveren LKAB for å spille hasard med folkehelsen, skriver nettavisen omni.se

Over 56.000 svensker er smittet av koronaviruset og mer enn 5.000 har dødd av covid-19.

Samtidig opplyste Tegnell torsdag at antall nye dødsfall minsker og færre personer får intensivbehandling. Torsdag, var det 218 pasienter som fikk slik behandling.

Nye og oppdaterte tall fra svenske smittevernmyndigheter kommer mandag.

Istedenfor å innføre strenge regler og stenge store deler av samfunnet, har svenske myndigheter kun oppfordret folk til å følge smittevernreglene og unngå store forsamlinger med mennesker.