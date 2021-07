Sverige: Fengselsbetjenter tatt som gisler av innsatte – krever kebabpizza

De to innsatte kom seg inn på vaktrommet til fengselet Hällby i Sverige i dag ved 12.30-tiden.

De har dekket til overvåkingskameraer, opplyser den svenske kriminalomsorgen til nyhetsbyrået TT.

Politiet jobber fortsatt med situasjonen. Men saken skal etterforskes som en kidnapping og er iverksatt, skriver det svenske politiet.

Gjerningspersonene er bevæpnet med selvlagde våpen; barberblad festet til tannbørster. Situasjonen krever helikopter, ifølge Aftonbladet.

Menneskene som ble tatt som gisler er en mann og en kvinne som fungerer som vikarer ved institusjonen, ifølge SVT.

Senere skal de innsatte ha kommet med et krav om å løslate en av gislene, dersom det ble servert kebabpizza til alle de 20 innsatte i avdelingen deres, skriver Aftonbladet.

Store innsatser er på plass for å få kontroll på gisselsituasjonen i Sverige. Foto: Per Karlsson/tt / NTB

– Et slikt krav kan man eventuelt imøtekomme, det er ganske smart, sier pensjonert politibetjent Torbjörn Sivertsson til avisen.

Gisseldramaet i fengsler og institusjoner i Sverige er ikke veldig vanlig – men det skjer, opplyser Sivertsson.

Dømt for drap

– Akkurat nå jobber vi med å få et tydeligere bilde av situasjonen. De innsatte er dømt for alvorlige forbrytelser, men vi kan ikke spesifisere hva de er dømt for, sier sikkerhetssjef Nordin til kanalen.

Likevel opplyser Aftonbladet at gjerningspersonene skal være drapsdømte.

Begge er dømt til 18 års fengsel, og er to menn på 30 og 24 år, erfarer Expressen.

Gisselsituasjonen foregår på Hällbysanstalten i Eskilstuna, mellom Örebro og Stockholm. Hällby er et høysikkerhetsfengsel med 98 plasser, ifølge Kriminalomsorgen i Sverige.

Gisselsituasjon i Sverige: Se sendingen til SVT

Institusjonen er konstruert for å kunne takle de farligste innsatte.

Politiet stopper og inspiserer kjøretøy som drar ut, før de får kjøre videre. Journalister på stedet får ikke komme inn etter veisperringen som er satt foran fengselet.

Her ser du hvor Hällby ligger i forhold til Stockholm.

I 2004 ble en ansatt tatt som gissel av to innsatte ved samme fengsel. De truet med et hjemmelaget stikkvåpen. Situasjonen løste seg uten skader, da de innsatte ga opp etter seks timer med forhandlinger.