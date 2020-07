Sverige: Anbefaler hjemmekontor ut året

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag var det registrert 5.667 koronarelaterte dødsfall i landet, en økning på 21 siden tirsdag. Nærmere 80.000 personer har fått påvist viruset.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell og helse- og sisialeminister Lena Hallengren hasteinnkalte torsdag til pressekonferanse om Covid-19-situasjonen i landet. Hallengren påpekte at Sverige står «midt i en pandemi».

– Det har gått seks måneder siden vi så det første koronatilfellet i Sverige. Over 5000 er døde, åpnet Hallengren, før hun fulgte opp med å si at viktige piler for smitte peker i riktig retning.

– Det er en positiv utvikling, som er resultat av at mange i Sverige har endret sin hverdag. Det ligger millioner av kloke hverdagsbeslutninger bak dette, sier Hallengren.

Tegnell understreket budskapet om at smittetallene går riktig vei.

– Situasjonen har blitt raskt bedre. Det går raskere enn noen hadde våget å håpe på. Vi er snart på nivå med flere andre europeiske land, og er på nivåer der andre land tillater reiser, sier Tegnell.

Gjelder fram til 31. desember

Tegnell påpekte samtidig at man ikke vet hvordan pandemien kommer til å utvikle seg, og at det blir trangere i kollektivtransporten når videregående skoler og universiteter åpner igjen etter sommerferien.

Tegnell ber derfor om at alle vurderer andre framkomstmidler, samtidig som aktørene selv vil iverksette tiltak for å hindre at folk blir sittende for tett.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier smittetallene i Sverige går riktig vei raskere enn noen kunne håpet på. Foto: Tt News Agency / Reuters

– Det som virkelig må på jobb, må kunne reise uten å risikere smitte på kollektivtrafikken, sier den svenske statsepidemiologen.,

I en pressemelding opplyses det også om at rådet om at de som kan jobbe hjemme, gjør det så lenge smittevernrådene gjelder – enn så lenge frem til 31. desember. På spørsmål fra Aftonbladet om hvor lenge hjemmekontor skal vare, svarer Tegnell:

– Det er vanskelig å si. Jeg tror ikke vi behøver å komme så langt som at finnes en vaksine, men det er en del signaler om at et antall arbeidsplasser kommer til å jobbe mer hjemmefra nå.

Tegnell påpekte samtidig at hjemmekontor kan innebære en del belastning for arbeidstakeren, og at det er opp til arbeidsgiver å komme med tiltak som letter situasjonen.

Alle som reiser til Norge fra Sverige må svare på spørsmål om de har vært i et grønt eller rødt område. Foto: Mats Sparby

Åpner for reiser til Norge

Svenske myndigheter gir nå grønt lys for ikke-nødvendige reiser til Norge og Danmark. Men Norge krever fortsatt at mange svenske reisende må i karantene.

Endringen fremgår av de oppdaterte reiserådene til Sveriges utenriksdepartementet, som gjelder fra og med torsdag 30. juli.

FHI meldte før helgen at det åpnes for reiser til fire nye regioner i Sverige, noe som innebærer at man slipper karantene ved ankomst til Norge. De fire nye regionene er Östergötland, Örebro, Kalmar og Värmland.

Disse kommer i tillegg til regionene som allerede er grønne i Sverige: Kronoberg, Blekinge og Skåne.