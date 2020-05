Sverige: – Krisen er ikke over

Tirsdag hadde helsemydigheten i Sverige pressekonferanse om siste nytt angående koronaviruset.

23.216 har nå fått påvist koronasmitte i Sverige. Dette er en økning på 495 siden mandag, viser tall fra helsemyndighetene.

Det er også rapportert om 85 nye dødsfall det siste døgnet. Men antall innlagte koronasmittede går ned.

– Det er tydelig at antall pasienter i intensivbehandling går ned, noe som er positivt, sier Anders Wallensten, visestatsstatsepidemiolog ved Folkehelsetilsynet.

– Krisen er ikke over

Taha Alexandersson, fungerende kriseberedskapssjef i helsemyndigheten i Sverige, forteller uansett at krisen ikke er over.

– Krisen er ikke over. 17 av landets 21 regioner befinner seg fortsatt i beredskapsmodus, sier Alexandersson.

Sverige har fått kritikk for å ha valgt en annen og mindre restriktiv strategi for å bekjempe koronapandemien, sammenlignet med andre land. De har også testet langt færre for viruset enn andre land.

Tror koronasmitten kom i november

Denne uken ble det også kjent at Sveriges sjefsepideimolog Anders Tegnell tror de første tilfellene av koronasmitte kom til Sverige allerede i fjor høst, så tidlig som november. Å kartlegge sakene er ikke aktuelt.

– Nå føles det ikke som noe vi vil belaste helsevesenet med, sier Tegnell til TT.

Uansett får Sverige støtte fra Verdens helseorganisasjon (WHO). De mener Sveriges håndtering kan bli stående som et eksempel til etterfølgelse.

Reproduksjonstallet under 1,0

Tegnell mener at pandemien kommer til å ebbe ut. Ifølge statistikk fra svenske helsemyndigheter har reproduksjonstallet for koronaviruset, det såkalte R-tallet, i Sverige vært under 1,0 siden 21 april.

– R-tallet sier noe om hvor fort smitten sprer seg. Hvis den er under 1,0, så smitter hver syk ikke engang én person, hvilket betyr at pandemien suksessivt kommer til å ebbe ut, sier Tegnell til SVT.