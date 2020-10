Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nesten 800 nye smittetilfeller på et døgn i Sverige er de høyeste tallene siden 30. juni, ifølge Reuters.

– Det er ikke i nærheten av en like dramatisk utvikling i Sverige som det vi ser i andre land, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Totalt har Sverige hatt 93.615 bekreftede koronasmittede og 5893 koronarelaterte dødsfall, ifølge Worldometer.

Og situasjonen i Sverige er fortsatt alvorlig:

– Vi har 54 smittede per 100.000 innbygger de siste to ukene, det er det høyeste nivået vi har hatt på ganske lenge, sier Tegnell.

Det er godt over norske helsemyndigheters definisjon for et «rødt» land, altså over 20 smittet per 100.000 innbygger de siste 14 dagene.

Ingen har dødd av koronarelaterte årsaker den siste uken i Sverige, men det er rapporter om fem nye dødsfall som skal være etterslep, ifølge Aftonbladet.

STOCKHOLM: Hovedstaden i Sverige er blant byene som opplever mest smitte, ikke så ulikt hjemme i Norge. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Verst blant unge voksne

I likhet med her hjemme, er det de unge voksne som topper smittestatistikken i Sverige.

I aldersgruppen 20 til 29 år er det den siste uken registrert over 60 smittetilfeller per 100.000 i Sverige.

Til sammenligning er neste aldersgruppe, fra 30 til 39 år, på 40 per 100.000 de siste to ukene.

Også i likhet med Norge, er det hovedstaden som er blant byene med mest smitteoppblomstring. I Stockholm er det rapportert om rundt 1000 smittetilfeller sist uke.

– Stockholm står nok en gang for en veldig stor andel av alle tilfellene i Sverige, sier Tegnell.

Men han understreker at selv om smitten igjen går opp, så er ikke trykket på sykehusene og helsevesenet like økende.

Vil isolere folk hjemme

I tillegg til på arbeidsplassen, mener Tegnell at brorparten av smitten i Sverige skjer i hjemmet.

Derfor ønsker han nå å isolere personer som bor med koronasmittede.

– Dette er personer som skal betraktes som mulige sykdomstilfeller, og som dermed blir omfattet av smittetiltakene.

Tegnell sier at de som bor med koronasmittede, bør holde seg hjemme for å minske faren for spredning av viruset.